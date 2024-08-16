Омбудсмен не верит в быстрый обмен "всех на всех", несмотря на успехи ВСУ в Курской области РФ

В ближайшее время обмена пленными в формате "всех на всех" с Россией не произойдет, несмотря на операцию украинских сил в Курской области РФ и пополнение обменного фонда, однако украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены пленными состоялись.

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Постоянно украинская сторона выступает с инициативой проведения крупных обменов, в том числе неоднократно через посредников мы выступали с инициативой проведения обменов "всех на всех". Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю. Верю ли я, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили? Да, этим занимается большая команда Координационного штаба, я лично в ежедневном режиме".

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Детали: В то же время омбудсмен подтвердил, что операция ВСУ в Курской области России улучшает ситуацию с возвращением украинских граждан с территории Российской Федерации, а также с оккупированных территорий Украины.

По словам Лубинца, украинская сторона в этом процессе хочет опираться на принцип справедливости и договориться с Российской Федерацией о принципах проведения обменных процессов.

Прямая речь: "Мне бы очень хотелось, чтобы мы с Россией договорились наконец о принципах проведения обменных процессов и возвращения гражданских граждан, используя эту ситуацию... Нам надо использовать принцип справедливости. Кто раньше попал в плен, тот раньше выходит.

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У нас есть списки военнопленных и гражданских заложников, которых россияне взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения - с 2014 года, у нас есть защитники Мариуполя, которые более двух лет находятся в плену. Среди них есть даже те, кто после верификации и подтверждения Международным комитетом Красного Креста был ранен в плену, что вообще нонсенс с точки зрения международного гуманитарного права".

Детали: Лубинец не уточнил, предоставила ли уже российская сторона списки людей, которых в рамках обменного процесса хочет вернуть в первую очередь, ссылаясь на чувствительность обменных договоренностей. Однако он добавил, что понимает потребность общества быть проинформированными о ходе договоренностей.

По словам уполномоченного, именно поэтому на совещании с президентом Владимиром Зеленским было решено создать общественный совет по вопросам обменов пленными, чтобы семьи пленных и руководители общественных организаций могли быть вовлечены в эти процессы и получать определенную информацию.

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