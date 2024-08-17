DeepState: Сили оборони взяли під контроль Борки Курської області
Субота, 17 серпня 2024, 00:34
Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 17 серпня оновили карту й повідомили, що Сили оборони контролюють село Борки Курської області РФ.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Сили Оборони звільнили Борки на Курщині".
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Деталі: DeepState повідомив також, що росіяни просунулися у Гродівці, Миколаївці та Північному на Донеччині.
Що передувало: У ніч на 16 серпня DeepState повідомив, що Сили оборони контролюють село Внєзапноє Курської області РФ.
Передісторія: Повідомлялося, що станом на 12 серпня українська армія може контролювати орієнтовно 44 населених пункти в Курській області Росії.
ВІДЕО ДНЯ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку доби 14 серпня в Курській області було взято в полон понад 100 російських військовослужбовців.