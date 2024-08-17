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DeepState: Силы обороны взяли под контроль Борки Курской области

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 августа 2024, 00:34
DeepState: Силы обороны взяли под контроль Борки Курской области
скриншот карты DeepState

Аналитики проекта DeepState в ночь на 17 августа обновили карту и сообщили, что Силы обороны контролируют село Борки Курской области РФ.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы Обороны освободили Борки в Курской области".

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Детали: DeepState сообщил также, что россияне продвинулись в Гродовке, Николаевке и Северном в Донецкой области.

Что предшествовало: В ночь на 16 августа DeepState сообщил, что Силы обороны контролируют село Внезапное Курской области РФ.

Предыстория: Сообщалось, что по состоянию на 12 августа украинская армия может контролировать ориентировочно 44 населенных пункта в Курской области России.

ВИДЕО ДНЯ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала суток 14 августа в Курской области было взято в плен более 100 российских военнослужащих.

Курская область война
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