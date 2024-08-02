Вбивство Фаріон: поліція знайшла будиночок у лісі, яким міг користуватися кілер
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова арештував речі, вилучені поліцією з дачного будинку в рамках розслідування вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон.
Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу суду.
Деталі: Зазначається, що 21 липня, відпрацьовуючи шляхи підходу та відходу від місця події, у лісовій місцевості в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова, правоохоронці виявили дачний будиночок.
Припускаючи, що всередині можуть бути речі, якими користувався нападник, зокрема його одяг, поліціянти проникли в будинок. Вони знайшли там пластиковий посуд, матрац, дві подушки і покривало, попільничку з чотирма недопалками, пачку з-під сигарет "Мark", картонну коробку в якій була свічка, фольгу, два пластикові стакани та фрагмент паперу, а також сіре покривало, наволочку з-під подушки та простирадло золотого кольору.
Будиночок розташований на ділянках городнього товариства "Малі Голоски".
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Передісторія:
- 19 липня ввечері у Львові скоїли замах на колишню народну депутатку Ірину Фаріон, це сталося на вулиці Масарика. Пізніше Фаріон померла у лікарні.
- 25 липня у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.
- 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного В'ячеслава Зінченка без альтернативи внесення застави. Після обрання запобіжного заходу молодик заявив журналістам, що не вбивав мовознавицю.
- Захист підозрюваного подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід.