Вбивство Фаріон: поліція знайшла будиночок у лісі, яким міг користуватися кілер

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова арештував речі, вилучені поліцією з дачного будинку в рамках розслідування вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу суду.

Деталі: Зазначається, що 21 липня, відпрацьовуючи шляхи підходу та відходу від місця події, у лісовій місцевості в урочищі Голоско в Шевченківському районі Львова, правоохоронці виявили дачний будиночок.

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Припускаючи, що всередині можуть бути речі, якими користувався нападник, зокрема його одяг, поліціянти проникли в будинок. Вони знайшли там пластиковий посуд, матрац, дві подушки і покривало, попільничку з чотирма недопалками, пачку з-під сигарет "Мark", картонну коробку в якій була свічка, фольгу, два пластикові стакани та фрагмент паперу, а також сіре покривало, наволочку з-під подушки та простирадло золотого кольору.

Будиночок розташований на ділянках городнього товариства "Малі Голоски".

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