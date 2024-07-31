Вбивство Фаріон: захист підозрюваного подав апеляцію щодо обраного запобіжного заходу

Захист підозрюваного у вбивстві екснардепки і мовознавиці Ірини Фаріон 18-річного В'ячеслава Зінченка подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на адвоката підозрюваного Ігоря Сулиму

Деталі: За даними журналістів, адвокат підозрюваного розповів, що подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.

Реклама:

Також адвокат спростував "Суспільному" інформацію, яка ширилась 30 липня у соцмережах, про те, що до справи залучені й інші адвокати:

"Я мушу це заперечити й повідомити, що я єдиний адвокат підозрюваного. Зі мною уклали контракт, про інших захисників у справі не йдеться".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ