Вбивство Фаріон: захист підозрюваного подав апеляцію щодо обраного запобіжного заходу
Середа, 31 липня 2024, 15:34
Захист підозрюваного у вбивстві екснардепки і мовознавиці Ірини Фаріон 18-річного В'ячеслава Зінченка подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід.
Джерело: "Суспільне" з посиланням на адвоката підозрюваного Ігоря Сулиму
Деталі: За даними журналістів, адвокат підозрюваного розповів, що подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави.
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Також адвокат спростував "Суспільному" інформацію, яка ширилась 30 липня у соцмережах, про те, що до справи залучені й інші адвокати:
"Я мушу це заперечити й повідомити, що я єдиний адвокат підозрюваного. Зі мною уклали контракт, про інших захисників у справі не йдеться".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
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- Слідство вважає, що у жінку стріляли з відстані приблизно 1,5-2 м з переробленого пістолета, на місці події знайшли спортивну гільзу.
- Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного у вбивств Фаріон до неонацистського руху, також слідство не відкидає особисту неприязнь. У списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Фаріон був також народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.
- 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові, а до злочину готувався два місяці. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.
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