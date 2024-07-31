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Вбивство Фаріон: захист підозрюваного подав апеляцію щодо обраного запобіжного заходу

Анастасія ПроцСереда, 31 липня 2024, 15:34
Вбивство Фаріон: захист підозрюваного подав апеляцію щодо обраного запобіжного заходу
ФОТО: СЛІДСТВО.ІНФО

Захист підозрюваного у вбивстві екснардепки і мовознавиці Ірини Фаріон 18-річного В'ячеслава Зінченка подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на адвоката підозрюваного Ігоря Сулиму

Деталі: За даними журналістів, адвокат підозрюваного розповів, що подав апеляцію на ухвалу суду про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. 

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Також адвокат спростував "Суспільному" інформацію, яка ширилась 30 липня у соцмережах, про те, що до справи залучені й інші адвокати:

"Я мушу це заперечити й повідомити, що я єдиний адвокат підозрюваного. Зі мною уклали контракт, про інших захисників у справі не йдеться".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 липня представники МВС, поліції, Офісу генпрокурора та Служби безпеки України провели спільний брифінг у Львові стосовно розслідування справи про вбивство Фаріон.
  • Слідство вважає, що у жінку стріляли з відстані приблизно 1,5-2 м з переробленого пістолета, на місці події знайшли спортивну гільзу. 
  • Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного у вбивств Фаріон до неонацистського руху, також слідство не відкидає особисту неприязнь. У списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Фаріон був також народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.
  • 18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові, а до злочину готувався два місяці. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець – лише виконавець.
  • 26 липня суд арештував на 2 місяці підозрюваного без альтернативи внесення застави.

Теми: Фаріонсудвбивство
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