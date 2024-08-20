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Окупанти атакували 26 "Шахедами" і 5 ракетами: майже всі цілі вдалося збити – Олещук

Ірина БалачукВівторок, 20 серпня 2024, 08:28
Окупанти атакували 26 Шахедами і 5 ракетами: майже всі цілі вдалося збити – Олещук
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 20 серпня російські загарбники атакували Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, крилатою ракетою "Іскандер-К", керованими авіаційними ракетами Х-59 та 26 ударними БпЛА типу "Shahed"; 28 повітряних цілей вдалося знищити.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова Олещука: "У результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними військами, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 28 повітряних цілей".

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Деталі: Зокрема, знищили:

  • 1 крилату ракету "Іскандер-К",
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59,
  • 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Російські повітряні цілі збивали у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Окупанти запускали свої ракети з Воронезької, Брянської та Курської областей РФ, а також з території тимчасово окупованої Запорізької області.

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Передісторія:

Повітряні сили ЗСУШахедракетний удар
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