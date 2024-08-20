Оккупанты атаковали 26 "Шахедами" и 5 ракетами: почти все цели удалось сбить – Олещук
В ночь на 20 августа российские захватчики атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, крылатой ракетой "Искандер-К", управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 26 ударными БпЛА типа "Shahed"; 28 воздушных целей удалось уничтожить.
Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram
Прямая речь Олещука: "В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей".
Детали: В частности, уничтожили:
- 1 крылатую ракету "Искандер-К",
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59,
- 25 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Российские воздушные цели сбивали в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.
Оккупанты запускали свои ракеты из Воронежской, Брянской и Курской областей РФ, а также с территории временно оккупированной Запорожской области.
Дроны выпустили из районов российских городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск.
Предыстория:
- Российская армия вечером 19 августа запустила ударные беспилотники в Украину с нескольких направлений.
- Утром во время объявленной тревоги в Киевской области работала ПВО.
- Позже в КГВА сообщили, что все вражеские воздушные цели удалось уничтожить еще на подступах к Киеву, обошлось без жертв и разрушений.