Оккупанты атаковали 26 "Шахедами" и 5 ракетами: почти все цели удалось сбить – Олещук

В ночь на 20 августа российские захватчики атаковали Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, крылатой ракетой "Искандер-К", управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 26 ударными БпЛА типа "Shahed"; 28 воздушных целей удалось уничтожить.

Источник: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "В результате противовоздушного боя авиацией, зенитными ракетными войсками, мобильными огневыми группами Сил обороны Украины и подразделениями радиоэлектронной борьбы сбито 28 воздушных целей".

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Детали: В частности, уничтожили:

1 крылатую ракету "Искандер-К",

2 управляемые авиационные ракеты Х-59,

25 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Российские воздушные цели сбивали в пределах Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.

Оккупанты запускали свои ракеты из Воронежской, Брянской и Курской областей РФ, а также с территории временно оккупированной Запорожской области.

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Дроны выпустили из районов российских городов Приморско-Ахтарск, Ейск и Курск.

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