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Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм, а вірян закликає відкинути "російське ярмо"

Альона Мазуренко Середа, 21 серпня 2024, 11:25
Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм, а вірян закликає відкинути російське ярмо
Епіфаній, фото: ПЦУ

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, дає можливіть відкинути російське ярмо. Він закликав православних вірян приєднуватися до ПЦУ і готовий до діалогу з митрополитом УПЦ МП Онуфрієм.

Джерело: Епіфаній в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У парламенті підтримали цей законопроєкт (про заборону УПЦ МП, - ред.) і в першому, і в другому читанні. Тому ми маємо, справді, відповідне історичне зараз рішення.

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Закон дає можливість всім релігійним структурам, які ще не зробили цього повністю звільнитися від контролю Москви. І ми зі свого боку знову й знову закликаємо всіх православних в Україні, які ще цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов".

Деталі: За словами Епіфанія, ПЦУ весь час підтримувала необхідність захистити український релігійний простір від використання українських громад російськими релігійними центрами. 

Він знову озвучив заклик до митрополита УПЦ МП Онуфрія і тим, хто перебуває з ним.

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Пряма мова: "Ми звертаємося, ми відкриті, ми протягнули нашу руку митрополиту Онуфрію, єпископату і духовенству із закликом розпочати діалог без попередніх умов.

Ми звертаємося до вірних. Адже від них залежить наше спільне українське майбутнє. Адже кожна громада, згідно з українського законодавства, і згідно з новим прийнятим законом, має можливість змінити свою юрисдикцію...Ми готові до єднання в цей не простий час випробування війною, коли агресор намагається нас знищити".

Деталі: За його словами, багато громад в Україні прийняли відповідне рішення і приєдналися до помісної української православної церкви.

Він також зазначив, що для переходу громада повинна зібрати збори, прийняти відповідне рішення і внести зміни до власного статуту.

Коментуючи, слова представника УПЦ МП Климента про відсутність діалогу між дужовенством ПЦУ иа УПЦ МП, Епіфаній назвав його слова "дивними". За його словами, з 2019 він особисто і Синод зверталися до УПЦ МП, але у відповідь отримали лише ультиматум, на який ніколи не погодяться в ПЦУ: "Ми відкриті, ми готові до діалогу, але ми не отримали жодної відповіді. Ми очікуємо, але на жаль, вони навіть не бажають спілкуватися із нами".

Нагадаємо: 

  • 20 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ МП.
  • Після ухвалення закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, в УПЦ МП заявили, що планують і надалі жити як "істинна церква", а "будь-які спроби її заборонити можуть призвести до дискредитації тих, хто цього прагне".

ЕпіфанійПравославна Церква УкраїниУПЦ МПзаконодавство
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