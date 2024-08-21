Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм, а вірян закликає відкинути "російське ярмо"

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ, дає можливіть відкинути російське ярмо. Він закликав православних вірян приєднуватися до ПЦУ і готовий до діалогу з митрополитом УПЦ МП Онуфрієм.

Джерело: Епіфаній в ефірі телемарафону

Пряма мова: "У парламенті підтримали цей законопроєкт (про заборону УПЦ МП, - ред.) і в першому, і в другому читанні. Тому ми маємо, справді, відповідне історичне зараз рішення.

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Закон дає можливість всім релігійним структурам, які ще не зробили цього повністю звільнитися від контролю Москви. І ми зі свого боку знову й знову закликаємо всіх православних в Україні, які ще цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов".

Деталі: За словами Епіфанія, ПЦУ весь час підтримувала необхідність захистити український релігійний простір від використання українських громад російськими релігійними центрами.

Він знову озвучив заклик до митрополита УПЦ МП Онуфрія і тим, хто перебуває з ним.

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Пряма мова: "Ми звертаємося, ми відкриті, ми протягнули нашу руку митрополиту Онуфрію, єпископату і духовенству із закликом розпочати діалог без попередніх умов.

Ми звертаємося до вірних. Адже від них залежить наше спільне українське майбутнє. Адже кожна громада, згідно з українського законодавства, і згідно з новим прийнятим законом, має можливість змінити свою юрисдикцію...Ми готові до єднання в цей не простий час випробування війною, коли агресор намагається нас знищити".

Деталі: За його словами, багато громад в Україні прийняли відповідне рішення і приєдналися до помісної української православної церкви.

Він також зазначив, що для переходу громада повинна зібрати збори, прийняти відповідне рішення і внести зміни до власного статуту.

Коментуючи, слова представника УПЦ МП Климента про відсутність діалогу між дужовенством ПЦУ иа УПЦ МП, Епіфаній назвав його слова "дивними". За його словами, з 2019 він особисто і Синод зверталися до УПЦ МП, але у відповідь отримали лише ультиматум, на який ніколи не погодяться в ПЦУ: "Ми відкриті, ми готові до діалогу, але ми не отримали жодної відповіді. Ми очікуємо, але на жаль, вони навіть не бажають спілкуватися із нами".

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