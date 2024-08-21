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Епифаний заявил, что готов к диалогу с Онуфрием, а верующих призывает отбросить "российское ярмо"

Алена МазуренкоСреда, 21 августа 2024, 11:25
Епифаний заявил, что готов к диалогу с Онуфрием, а верующих призывает отбросить российское ярмо
Епифаний, фото: ПЦУ

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что закон о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, дает возможность отбросить российское ярмо. Он призвал православных верующих присоединяться к ПЦУ и готов к диалогу с митрополитом УПЦ МП Онуфрием.

Источник: Епифаний в эфире телемарафона

Прямая речь: "В парламенте поддержали этот законопроект (о запрете УПЦ МП, - ред.) и в первом, и во втором чтении. Поэтому мы имеем, действительно, соответствующее историческое сейчас решение.

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Закон дает возможность всем религиозным структурам, которые еще не сделали этого, полностью освободиться от контроля Москвы. И мы со своей стороны снова и снова призываем всех православных в Украине, которые еще этого не сделали, отбросить наконец это российское ярмо. Мы открыты к диалогу без предусловий".

Детали: По словам Епифания, ПЦУ все время поддерживала необходимость защитить украинское религиозное пространство от использования украинских общин российскими религиозными центрами.

Он снова озвучил призыв к митрополиту УПЦ МП Онуфрию и тем, кто находится с ним.

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Прямая речь: "Мы обращаемся, мы открыты, мы протянули нашу руку митрополиту Онуфрию, епископату и духовенству с призывом начать диалог без предварительных условий.

Мы обращаемся к верующим. Ведь от них зависит наше общее украинское будущее. Ведь каждая община, согласно украинскому законодательству, и согласно новому принятому закону, имеет возможность изменить свою юрисдикцию... Мы готовы к единению в это непростое время испытания войной, когда агрессор пытается нас уничтожить".

Детали: По его словам, многие общины в Украине приняли соответствующее решение и присоединились к поместной украинской православной церкви.

Он также отметил, что для перехода община должна собрать собрание, принять соответствующее решение и внести изменения в собственный устав.

Комментируя, слова представителя УПЦ МП Климента об отсутствии диалога между дужовенством ПЦУ иа УПЦ МП, Епифаний назвал его слова "странными". По его словам, с 2019 он лично и Синод обращались к УПЦ МП, но в ответ получили лишь ультиматум, на который никогда не согласятся в ПЦУ: "Мы открыты, мы готовы к диалогу, но мы не получили никакого ответа. Мы ожидаем, но к сожалению, они не желают даже общаться с нами".

Напомним: 

  • Верховная Рада приняла в целом законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией, которым могут сделать невозможным деятельность УПЦ МП.
  • После принятия закона о запрете религиозных организаций, связанных с РФ, в УПЦ МП заявили, что планируют и дальше жить как "истинная церковь", а "любые попытки ее запретить могут привести к дискредитации тех, кто этого хочет".

ЕпифанийПравославная Церковь УкраиныУПЦ МПзаконодательство
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