Евакуювати росіян з Суджі в Україну незаконно, це може вважатися депортацією – правозахисник

Україна може евакуювати росіян на свою територію тільки із зони ведення активних бойових дій, в інших випадках це вважатиметься депортацією.

Джерело: правозахисник і співзасновник Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський в інтервʼю "Українській правді"

Пряма мова Мартиновського: "Ми можемо евакуювати росіян в Україну, але лише з тих районів, де ведуться активні бойові дії. Вивозити громадян із Суджі, де зараз відносно спокійно, незаконно і може вважатися депортацією. А з більш небезпечних населених пунктів – цілком можливо".

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Деталі: Однак, за словами правозахисника, щойно активні бойові дії завершаться, українська влада буде зобов’язана повернути евакуйованих додому. Він підкреслив, якщо вчасно це не зробити, то міжнародні суди матимуть право звинуватити Україну в затримці репатріації, що може кваліфікуватись як злочин депортації.

Пряма мова Мартиновського: "Виникає логічне запитання, чому ми маємо евакуйовувати росіян на територію України, а не в прикордонні населені пункти РФ, де не точаться бої? Відповідь проста: українській владі набагато важче знайти місця для проживання росіян на Курщині, ніж в Україні".

Деталі: Правозахисник також зауважив, що українській владі треба буде створити такі умови для проживання евакуйованих росіян, які дозволять їм нормально жити, їсти, спати, митися, отримувати медичну допомогу і почуватися в безпеці.

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Водночас він висловив переконання, що російська влада буде використовувати евакуацію своїх громадян до України в особистих цілях.

У цьому контексті, наголосив Мартиновський, українській стороні треба чітко дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо того, що евакуація може бути тільки добровільною.

Він переконаний, що варто брати письмову згоду на евакуацію в людей, яких планують перевозити до України, бо такі письмові згоди можуть бути доказом у судах.

Передісторія:

Станом на 20 серпня Збройні сили України взяли під контроль більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.

Віцепремʼєрка Ірина Верещук наголошувала, що цивільні росіяни у межах зазначеної зони перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується.

Тому, силами українських військових планується: проведення гуманітарних операцій для підтримки цивільних; відкриття гуманітарних коридорів для їх евакуації як у бік Росії, так і в бік України; допуск міжнародних гуманітарних організацій для гуманітарного реагування і моніторингу ситуації.

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