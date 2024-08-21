Эвакуировать россиян из Суджи в Украину незаконно, это может считаться депортацией – правозащитник

Украина может эвакуировать россиян на свою территорию только из зоны ведения активных боевых действий, в других случаях это будет считаться депортацией.

Источник: правозащитник и соучредитель Регионального центра прав человека Роман Мартыновский в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Мартыновского: "Мы можем эвакуировать россиян в Украину, но только из тех районов, где ведутся активные боевые действия. Вывозить граждан из Суджи, где сейчас относительно спокойно, незаконно и может считаться депортацией. А из более опасных населенных пунктов – вполне возможно".

Реклама:

Детали: Однако, по словам правозащитника, как только активные боевые действия завершатся, украинская власть будет обязана вернуть эвакуированных домой. Он подчеркнул, если вовремя это не сделать, то международные суды будут иметь право обвинить Украину в задержке репатриации, что может квалифицироваться как преступление депортации.

Прямая речь Мартыновского: "Возникает логичный вопрос, почему мы должны эвакуировать россиян на территорию Украины, а не в приграничные населенные пункты РФ, где не идут бои? Ответ прост: украинской власти гораздо труднее найти места для проживания россиян на Курщине, чем в Украине".

Детали: Правозащитник также отметил, что украинской власти надо будет создать такие условия для проживания эвакуированных россиян, которые позволят им нормально жить, есть, спать, мыться, получать медицинскую помощь и чувствовать себя в безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время он выразил убеждение, что российские власти будут использовать эвакуацию своих граждан в Украину в личных целях.

В этом контексте, подчеркнул Мартыновский, украинской стороне надо четко придерживаться норм международного гуманитарного права, в частности относительно того, что эвакуация может быть только добровольной.

Он убежден, что следует брать письменное согласие на эвакуацию у людей, которых планируют перевозить в Украину, потому что такие письменные согласия могут быть доказательством в судах.

Предыстория:

По состоянию на 20 августа Вооруженные силы Украины взяли под контроль более 1260 квадратных километров территории и 93 населенных пункта в Курской области РФ.

Вице-премьер Ирина Верещук отмечала, что гражданские россияне в пределах указанной зоны находятся под защитой международного гуманитарного права, которого Украина полностью придерживается.

Поэтому, силами украинских военных планируется: проведение гуманитарных операций для поддержки гражданских; открытие гуманитарных коридоров для их эвакуации как в сторону России, так и в сторону Украины; допуск международных гуманитарных организаций для гуманитарного реагирования и мониторинга ситуации.

Знать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"