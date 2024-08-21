У Ростовській області четверту добу горить нафтобаза: з’явились супутникові знімки

Журналісти "Радіо Свобода" опублікували супутникові знімки пожежі на нафтобазі "Росрезерву" в Ростовській області Росії, яка триває вже четверту добу.

Джерело: російська служба Радіо Свобода, OSINT-аналітик з ніком MT_Anderson

Деталі: OSINT-аналітик підрахував, що вогонь повністю зруйнував 14 резервуарів з паливом, 4 – частково зруйновані, 16 – не пошкоджені. Про стан решти 44-х резервуарів даних він не наводить, адже вони вкриті щільним шаром диму.

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