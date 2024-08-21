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У Ростовській області четверту добу горить нафтобаза: з’явились супутникові знімки

Тетяна ОлійникСереда, 21 серпня 2024, 22:12
У Ростовській області четверту добу горить нафтобаза: з’явились супутникові знімки
Фото - Радіо Свобода

Журналісти "Радіо Свобода" опублікували супутникові знімки пожежі на нафтобазі "Росрезерву" в Ростовській області Росії, яка триває вже четверту добу.

Джерело: російська служба Радіо Свобода, OSINT-аналітик з ніком MT_Anderson 

Деталі: OSINT-аналітик підрахував, що вогонь повністю зруйнував 14 резервуарів з паливом, 4 – частково зруйновані, 16 – не пошкоджені. Про стан решти 44-х резервуарів даних він не наводить, адже вони вкриті щільним шаром диму.  

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радіо свобода

Що передувало:

  • Розвідка та ЗСУ у ніч на 18 серпня завдали удару по комбінату "Кавказ" Ростовської області РФ, де зберігалися нафтопродукти для потреб російської армії.
  • Перед цим повідомлялось, що ударні безпілотники атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. За даним очевидців, всього було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа – горіли резервуари з дизпаливом.
  • Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявляв про збільшення кількості постраждалих пожежників до 41 людини: госпіталізація знадобилася 18 із них, зокрема в реанімації перебувають п'ятеро.
  • У Пролетарському районі було запроваджено режим підвищеної готовності, а в самому Пролетарську 19 серпня ввели режим надзвичайної ситуації.

Росіяпожежабезпілотники
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