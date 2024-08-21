В Ростовской области четвертые сутки горит нефтебаза: появились спутниковые снимки
Журналисты "Радио Свобода" опубликовали спутниковые снимки пожара на нефтебазе "Росрезерва" в Ростовской области России, который продолжается уже четвертые сутки.
Источник: русская служба Радио Свобода, OSINT-аналитик с ником MT_Anderson
Детали: OSINT-аналитик подсчитал, что огонь полностью разрушил 14 резервуаров с топливом, 4 – частично разрушены, 16 – не повреждены. О состоянии остальных 44-х резервуаров данных он не приводит, ведь они покрыты плотным слоем дыма.
Что предшествовало:
- Разведка и ВСУ в ночь на 18 августа нанесли удар по комбинату "Кавказ" Ростовской области РФ, где хранились нефтепродукты для нужд российской армии.
- Перед этим сообщалось, что ударные беспилотники атаковали предприятие в Пролетарске Ростовской области. По данным очевидцев, всего было 5 дронов. На месте атаки возник большой пожар – горели резервуары с дизтопливом.
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял об увеличении количества пострадавших пожарных до 41 человека: госпитализация понадобилась 18 из них, в том числе в реанимации находятся пятеро.ВИДЕО ДНЯ
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В Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в самом Пролетарске 19 августа ввели режим чрезвычайной ситуации.