В Ростовской области четвертые сутки горит нефтебаза: появились спутниковые снимки

Журналисты "Радио Свобода" опубликовали спутниковые снимки пожара на нефтебазе "Росрезерва" в Ростовской области России, который продолжается уже четвертые сутки.

Источник: русская служба Радио Свобода, OSINT-аналитик с ником MT_Anderson

Детали: OSINT-аналитик подсчитал, что огонь полностью разрушил 14 резервуаров с топливом, 4 – частично разрушены, 16 – не повреждены. О состоянии остальных 44-х резервуаров данных он не приводит, ведь они покрыты плотным слоем дыма.

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