Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Ростовской области четвертые сутки горит нефтебаза: появились спутниковые снимки

Татьяна ОлейникСреда, 21 августа 2024, 22:12
В Ростовской области четвертые сутки горит нефтебаза: появились спутниковые снимки
Фото - Радио Свобода

Журналисты "Радио Свобода" опубликовали спутниковые снимки пожара на нефтебазе "Росрезерва" в Ростовской области России, который продолжается уже четвертые сутки.

Источник: русская служба Радио Свобода, OSINT-аналитик с ником MT_Anderson

Детали: OSINT-аналитик подсчитал, что огонь полностью разрушил 14 резервуаров с топливом, 4 – частично разрушены, 16 – не повреждены. О состоянии остальных 44-х резервуаров данных он не приводит, ведь они покрыты плотным слоем дыма.

Реклама:
 
Радио Свобода

Что предшествовало:

  • Разведка и ВСУ в ночь на 18 августа нанесли удар по комбинату "Кавказ" Ростовской области РФ, где хранились нефтепродукты для нужд российской армии.
  • Перед этим сообщалось, что ударные беспилотники атаковали предприятие в Пролетарске Ростовской области. По данным очевидцев, всего было 5 дронов. На месте атаки возник большой пожар – горели резервуары с дизтопливом.

  • Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял об увеличении количества пострадавших пожарных до 41 человека: госпитализация понадобилась 18 из них, в том числе в реанимации находятся пятеро.

    ВИДЕО ДНЯ

  • В Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в самом Пролетарске 19 августа ввели режим чрезвычайной ситуации.

Росcияпожарбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Росcия
В Ростовском суде РФ прокуратура запросила до 24 лет колонии для пленных из "Азова"
Москве из-за санкций грозит дефицит электроэнергии
"Наши высокоточные бомбы достанут всюду": Олещук показал, как авиация бьет оккупантов на Курщине
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:48
В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
Все новости...
Реклама:
Реклама: