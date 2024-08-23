"Пором затонув" – у ВМС підтвердили знищення російського "Конро Трейдер"
У Військово-морських силах України підтвердили знищення російського залізничного порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю 22 серпня.
Джерело: речник ВМС Дмитро Плетенчук в етері "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено Військово-морськими силами. Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, у першу чергу, пально-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння. Тому це – цілком легітимна ціль. І, відповідно, це має зменшити потенціал можливості нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії".
Деталі: Плетенчук додає, що внаслідок атаки робота російського порту частково заблокована – поки уражене судно не приберуть з причалу. За його словами, інші два залізничні пороми у цьому порту не працюють: один із них – на ремонті, а інший, уражений раніше "Слов’янин", очікує на ремонт в Азовському морі.
Пряма мова: "Пором затонув. Тобто робота цієї частини порту фактично заблокована. Тобто в них залишається ще одна платформа для завантаження на пором вагонів. Проте поромів нема. От в чому проблема. Так, недарма відразу місцеві жителі в окупованому українському Криму миттєво відреагували масовими заїздами на АЗС".
Деталі: Речник додав, що атаку по "Конро Трейдеру" здійснили у співпраці з іншими родами військ Сил оборони.
Що передувало:
- У четвер 22 серпня в порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом, російські ЗМІ та пабліки заявили про удар української ракети.
- Пізніше оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомив, що пором із 30 цистернами палива, атакований ЗСУ в порту "Кавказ", затонув.
- Співрозмовники "Української правди" в командуванні Сил оборони повідомили, що "Конро Трейдер" уразила українська ракета, ймовірно – "Нептун".