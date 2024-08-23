Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Пором затонув" – у ВМС підтвердили знищення російського "Конро Трейдер"

Тетяна ОлійникП'ятниця, 23 серпня 2024, 10:26
Пором затонув – у ВМС підтвердили знищення російського Конро Трейдер
Пором «Конро Трейдер» горить у порту «Кавказ» 22 серпня. скриншот

У Військово-морських силах України підтвердили знищення російського залізничного порома "Конро Трейдер" у порту "Кавказ" Краснодарського краю 22 серпня.

Джерело: речник ВМС Дмитро Плетенчук в етері "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено Військово-морськими силами. Цей пором є одним із важливих ланцюгів російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, у першу чергу, пально-мастильними матеріалами, але, окрім того, він перевозив, звісно, і озброєння. Тому це – цілком легітимна ціль. І, відповідно, це має зменшити потенціал можливості нашого ворога на тих локаціях, де вони ведуть активні бойові дії".

Реклама:

Деталі: Плетенчук додає, що внаслідок атаки робота російського порту частково заблокована – поки уражене судно не приберуть з причалу. За його словами, інші два залізничні пороми у цьому порту не працюють: один із них – на ремонті, а інший, уражений раніше "Слов’янин", очікує на ремонт в Азовському морі.

Пряма мова: "Пором затонув. Тобто робота цієї частини порту фактично заблокована. Тобто в них залишається ще одна платформа для завантаження на пором вагонів. Проте поромів нема. От в чому проблема. Так, недарма відразу місцеві жителі в окупованому українському Криму миттєво відреагували масовими заїздами на АЗС".

Деталі: Речник додав, що атаку по "Конро Трейдеру" здійснили у співпраці з іншими родами військ Сил оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало:

  • У четвер 22 серпня в порту "Кавказ" Краснодарського краю РФ виникла пожежа на залізничному поромі, навантаженому паливом, російські ЗМІ та пабліки заявили про удар української ракети.
  • Пізніше оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомив, що пором із 30 цистернами палива, атакований ЗСУ в порту "Кавказ", затонув.
  • Співрозмовники "Української правди" в командуванні Сил оборони повідомили, що "Конро Трейдер" уразила українська ракета, ймовірно – "Нептун".

пожежаРосіяфлотвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Києві та ще 4 областях скасували екстрені відключення світла

футболКваліфікація Ліги чемпіонів: "Зальцбург" – "Динамо". ОНЛАЙН

Вночі обстріляли пост охорони Луцького ТЦК, поранено солдата: нападника шукають

фотоУдар росіян по готелю у Кривому Розі: кількість загиблих зросла до трьох

У середу обмеження світла будуть меншими – "Укренерго"

Голова МАГАТЕ попередив про ризик ядерного інциденту на Курській АЕС

Усі новини...
пожежа
На Черкащині упала російська ракета, спалахнула пожежа, є руйнування – ОВА
Пором із паливом у російському порту "Кавказ" запалила українська ракета – джерела
Палаючий пором із паливом у порту "Кавказ" затонув – росЗМІ
Останні новини
22:59
У Києві та ще 4 областях скасували екстрені відключення світла
22:40
Федоров назвав вартість дрону-ракети "Паляниця"
22:09
Міноборони Польщі про МіГи для України: можемо передати, коли отримаємо більш сучасну заміну
21:55
Медведєв заявив, що за допомогою Telegram РФ доносить свої матеріали до "пересічного українця"
21:50
футболКваліфікація Ліги чемпіонів: "Зальцбург" – "Динамо". ОНЛАЙН
21:45
Новини економіки 27 серпня: плани на закинуту АЕС, ліміти на карткові перекази
21:40
Жонглював сокирами і кутав дружину в пластик: як американець встановив 181 світовий рекорд
21:21
Шведські неонацисти обговорювали розправу над міністром юстиції – ЗМІ
20:58
Росіяни обстріляли "швидку", яка їхала до пораненого в Херсоні: постраждали троє медиків
20:56
Вночі обстріляли пост охорони Луцького ТЦК, поранено солдата: нападника шукають
Усі новини...
Реклама:
Реклама: