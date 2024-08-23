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"Паром утонул" – в ВМС подтвердили уничтожение российского "Конро Трейдер"

Татьяна ОлейникПятница, 23 августа 2024, 10:26
Паром утонул – в ВМС подтвердили уничтожение российского Конро Трейдер
Паром «Конро Трейдер» горит в порту «Кавказ» 22 августа. скриншот

В Военно-морских силах Украины подтвердили уничтожение российского железнодорожного парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края 22 августа.

Источник: представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы можем подтвердить информацию, что эта цель была уничтожена Военно-морскими силами. Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики для обеспечения оккупационных сил, в первую очередь, горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил, конечно, и вооружение. Поэтому это – вполне легитимная цель. И, соответственно, это должно уменьшить потенциал возможности нашего врага на тех локациях, где они ведут активные боевые действия".

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Детали: Плетенчук добавляет, что в результате атаки работа российского порта частично заблокирована – пока пораженное судно не уберут с причала. По его словам, другие два железнодорожных парома в этом порту не работают: один из них – на ремонте, а другой, пораженный ранее "Славянин", ожидает ремонта в Азовском море.

Прямая речь: "Паром утонул. То есть работа этой части порта фактически заблокирована. У них остается еще одна платформа для загрузки на паром вагонов. Однако паромов нет. Вот в чем проблема. Да, недаром сразу местные жители в оккупированном украинском Крыму мгновенно отреагировали массовыми заездами на АЗС".

Детали: Спикер добавил, что атаку по "Конро Трейдеру" осуществили в сотрудничестве с другими родами войск Сил обороны.

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Что предшествовало:

  • В четверг 22 августа в порту "Кавказ" Краснодарского края РФ возник пожар на железнодорожном пароме, груженном топливом, российские СМИ и паблики заявили об ударе украинской ракеты.
  • Позже оперативный штаб Краснодарского края РФ сообщил, что паром с 30 цистернами топлива, атакованный ВСУ в порту "Кавказ", затонул.
  • Собеседники "Украинской правды" в командовании Сил обороны сообщили, что "Конро Трейдер" поразила украинская ракета, вероятно - "Нептун".

пожарРосcияфлотвойна
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