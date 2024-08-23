"Паром утонул" – в ВМС подтвердили уничтожение российского "Конро Трейдер"

В Военно-морских силах Украины подтвердили уничтожение российского железнодорожного парома "Конро Трейдер" в порту "Кавказ" Краснодарского края 22 августа.

Источник: представитель ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы можем подтвердить информацию, что эта цель была уничтожена Военно-морскими силами. Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики для обеспечения оккупационных сил, в первую очередь, горюче-смазочными материалами, но, кроме того, он перевозил, конечно, и вооружение. Поэтому это – вполне легитимная цель. И, соответственно, это должно уменьшить потенциал возможности нашего врага на тех локациях, где они ведут активные боевые действия".

Реклама:

Детали: Плетенчук добавляет, что в результате атаки работа российского порта частично заблокирована – пока пораженное судно не уберут с причала. По его словам, другие два железнодорожных парома в этом порту не работают: один из них – на ремонте, а другой, пораженный ранее "Славянин", ожидает ремонта в Азовском море.

Прямая речь: "Паром утонул. То есть работа этой части порта фактически заблокирована. У них остается еще одна платформа для загрузки на паром вагонов. Однако паромов нет. Вот в чем проблема. Да, недаром сразу местные жители в оккупированном украинском Крыму мгновенно отреагировали массовыми заездами на АЗС".

Детали: Спикер добавил, что атаку по "Конро Трейдеру" осуществили в сотрудничестве с другими родами войск Сил обороны.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: