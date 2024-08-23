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Курська операція: російські солдати засіли в жіночій колонії і відбивають штурми ЗСУ – ЗМІ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 23 серпня 2024, 12:18
Курська операція: російські солдати засіли в жіночій колонії і відбивають штурми ЗСУ – ЗМІ
Жіноча колонія у селі Мала Локня РФ. скриншот з відео 95 ОДШБР

У Курській області РФ українські військові штурмують будівлю жіночої колонії, в якій засіли російські солдати, що облаштували вогневі позиції.

Джерело: медіапроєкт "Bild на русском", запущений німецьким таблоїдом Bild, відео 95 ОДШБр ЗСУ

Деталі: За даними проєкту, під час свого просування в Курській області українська армія вийшла до жіночої колонії, за яку зараз тривають запеклі бої.

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У селі Мала Локня, за 14 кілометрів від українського кордону, російські військові перетворили жіночу виправну колонію №11 на фортецю і чинять запеклий опір ЗСУ. Імовірно, в обороні установи беруть участь навіть охоронці колонії, зазначають журналісти.

 
скриншот гугл-мапи

З 2011 року в колонії утримують 203 засуджених злочинниці, засуджених до термінів від 10 до 20 років позбавлення волі.

При цьому кілька десятків російських солдатів закріпилися навколо колонії, звели барикади і використовують сторожові вишки в'язниці як вогневі позиції, а масивні будівлі - як захист від українських атак.

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Українські військові, зі свого боку, обстрілюють російських солдатів із бойових машин піхоти Marder німецького виробництва, а також атакують безпілотниками сторожову вежу біля входу в жіночу колонію, повідомляє "Bild на русском".

Російські військові "Z-блогери" підтверджують, що Мала Локня була майже повністю оточена українськими підрозділами, але всередині комплексу солдати ЗС РФ продовжують тримати оборону.

При цьому Міноборони РФ заявляє, що всі атаки українських військ на Малу Локню було відбито.

Поки що незрозуміло, скільки ув'язнених усе ще утримується в жіночій колонії в Малій Локні, резюмують журналісти.

Кадр із колонії засвітився на відео 95 Окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Передісторія:

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"

Курська область війна
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