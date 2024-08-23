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Курская операция: российские солдаты засели в женской колонии и отбивают штурмы ВСУ – СМИ

Валентина РоманенкоПятница, 23 августа 2024, 12:18
Курская операция: российские солдаты засели в женской колонии и отбивают штурмы ВСУ – СМИ
Женская колония в селе Малая Локня РФ. скриншот из видео 95 ОДШБр

В Курской области украинские военные штурмуют здание женской колонии, в которой засели российские солдаты обустроившие огневые позиции.

Источник: медиапроект "Bild на русском", запущенный немецким таблоидом Bild, видео 95 ОДШБр ВСУ

Детали: По данным проекта, во время своего продвижения в Курской области украинская армия вышла к женской колонии, за которую сейчас идут ожесточённые бои.

В селе Малая Локня, в 14 километрах от украинской границы, российские военные превратили женскую исправительную колонию №11 в крепость и оказывают ожесточённое сопротивление ВСУ. Предположительно, в обороне учреждения участвуют даже охранники колонии, отмечают журналисты.

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скриншот гугл-карты

С 2011 года в колонии содержатся 203 осужденных преступницы, приговоренные к срокам от 10 до 20 лет лишения свободы.

При этом несколько десятков российских солдат закрепились вокруг колонии, возвели баррикады и используют сторожевые вышки тюрьмы как огневые позиции, а массивные здания — как защиту от украинских атак.

Украинские военные, в свою очередь, обстреливают российских солдат из боевых машин пехоты Marder немецкого производства, а также атакуют беспилотниками сторожевую башню у входа в женскую колонию, сообщает "Bild на русском".

Российские военные "Z-блогеры" подтверждают, что Малая Локня была почти полностью окружена украинскими подразделениями, но внутри комплекса солдаты ВС РФ продолжают держать оборону.

При этом Минобороны РФ заявляет, что все атаки украинских войск на Малую Локню были отбиты.

Пока что неясно, сколько заключённых всё ещё содержится в женской колонии в Малой Локне, резюмируют журналисты.

ВИДЕО ДНЯ

Кадр из колонии засветился на видео 95 Отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Предыстория:

Знать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"

Курская область война
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