Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в Києві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді в Києві. Вони вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії.

Джерело: Зеленський у Telegram, Моді у соцмережі Х (Twitter), Times of India

Деталі: Зустріч відбулась на території Національного музею історії України у Другій світовій війні в Києві, де облаштували тимчасовий меморіальний комплекс загиблим дітям від російської агресії.

Пряма мова Зеленського: "Разом із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою".

Today in Kyiv, Prime Minister @NarendraModi and I honored the memory of the children whose lives were taken by Russian aggression.



Children in every country deserve to live in safety. We must make this possible. pic.twitter.com/gKdjqcL5iz