Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в Києві

МОДІ та Зеленський НА ЗУСТРІЧІ В КИЄВІ. ФОТО - З СОЦМЕРЕЖІ Х (TWITTER) Моді

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді в Києві. Вони вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії.

Джерело: Зеленський у Telegram, Моді у соцмережі Х (Twitter), Times of India

Деталі: Зустріч відбулась на території Національного музею історії України у Другій світовій війні в Києві, де облаштували тимчасовий меморіальний комплекс загиблим дітям від російської агресії.

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фото: Narendra Modi / Х (TWITTER)

Пряма мова Зеленського: "Разом із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою".

Today in Kyiv, Prime Minister @NarendraModi and I honored the memory of the children whose lives were taken by Russian aggression.



Children in every country deserve to live in safety. We must make this possible. pic.twitter.com/gKdjqcL5iz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 23, 2024

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Що передувало:

23 серпня стало відомо, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.