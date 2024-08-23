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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в Києві

Анастасія ПроцП'ятниця, 23 серпня 2024, 13:13
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в Києві
МОДІ та Зеленський НА ЗУСТРІЧІ В КИЄВІ. ФОТО - З СОЦМЕРЕЖІ Х (TWITTER) Моді

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендра Моді в Києві. Вони вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії.

Джерело: Зеленський у Telegram, Моді у соцмережі Х (Twitter), Times of India

Деталі: Зустріч відбулась на території Національного музею історії України у Другій світовій війні в Києві, де облаштували тимчасовий меморіальний комплекс загиблим дітям від російської агресії. 

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фото: Narendra Modi / Х (TWITTER)

Пряма мова Зеленського: "Разом із Прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою".

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Що передувало:

23 серпня стало відомо, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.

ЗеленськийІндіяКиїв
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