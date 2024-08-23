Моди рассказал Зеленскому, как встречался с Путиным и что с РФ придется договариваться

Премьер Индии Нарендра Моди рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, как месяц назад он встречался с главой Кремля Владимиром Путиным и пытался убедить его прекратить войну.

Источник: Моди на встрече с Зеленским в Киеве, видео которой опубликовано в соцсетях украинского президента

Прямая речь: "В прошлом месяце, когда я посещал Россию, я очень четко сказал Путину, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь решения проблем - это диалог и дипломатия. И не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса".

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Детали: Глава индийского правительства также кратко рассказал о другой своей встрече с Путиным - два года назад в Самарканде (Узбекистан). "Я сказал ему (Путину - УП), глядя в глаза, перед прессой, что сейчас не эра войны", - сообщил Моди.

Что предшествовало: 23 августа утром премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьера в Украину за время независимости. Моди встретил Зеленский, и они вместе почтили память детей, погибших в результате российской агрессии, на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

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Также во время встречи были согласованы договора между Украиной и Индией о сотрудничестве в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах.