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У Ростовській області РФ, де палає нафтобаза, заборонили вуличні масові заходи

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 23 серпня 2024, 21:55
У Ростовській області РФ, де палає нафтобаза, заборонили вуличні масові заходи
Фото: Facebook

Губернатор Ростовської області Василій Голубєв без пояснення причин заявив, що у регіоні забороняються масові заходи на відкритому повітрі.

Джерело: Голубєв у Telegram

Пряма мова: "У Ростовській області введено тимчасову заборону на проведення масових заходів на відкритому повітрі".

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Деталі: За його словами, водночас заходи, які заплановані на закритих майданчиках, у приміщеннях, можливі, але мають бути забезпечені всіма заходами безпеки.

Він зазначив, що такий порядок буде діяти в Ростовській області до особливого розпорядження.

Перед цим губернатор повідомив про пожежу у місті Пролетарськ, біля якого знаходиться нафтобаза, яку не можуть загасити майже тиждень.

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Голубєв заявив, що загоряння сталося "через ландшафтну пожежу". "Через горіння очерету та сильний вітер загорілося кілька житлових будівель", - пояснив він.

Що передувало:

  • Розвідка та ЗСУ у ніч на 18 серпня завдали удару по комбінату "Кавказ" Ростовської області РФ, де зберігалися нафтопродукти для потреб російської армії.
  • Перед цим повідомлялось, що ударні безпілотники атакували підприємство у Пролетарську Ростовської області. За даним очевидців, всього було 5 дронів. На місці атаки виникла велика пожежа – горіли резервуари з дизпаливом.
  • Губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявляв про збільшення кількості постраждалих пожежників до 41 людини: госпіталізація знадобилася 18 із них, зокрема в реанімації перебувають п'ятеро.
  • У Пролетарському районі було запроваджено режим підвищеної готовності, а в самому Пролетарську 19 серпня ввели режим надзвичайної ситуації.

Росіяпожежа
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