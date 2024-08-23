У Ростовській області РФ, де палає нафтобаза, заборонили вуличні масові заходи

Губернатор Ростовської області Василій Голубєв без пояснення причин заявив, що у регіоні забороняються масові заходи на відкритому повітрі.

Джерело: Голубєв у Telegram

Пряма мова: "У Ростовській області введено тимчасову заборону на проведення масових заходів на відкритому повітрі".

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Деталі: За його словами, водночас заходи, які заплановані на закритих майданчиках, у приміщеннях, можливі, але мають бути забезпечені всіма заходами безпеки.

Він зазначив, що такий порядок буде діяти в Ростовській області до особливого розпорядження.

Перед цим губернатор повідомив про пожежу у місті Пролетарськ, біля якого знаходиться нафтобаза, яку не можуть загасити майже тиждень.

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Голубєв заявив, що загоряння сталося "через ландшафтну пожежу". "Через горіння очерету та сильний вітер загорілося кілька житлових будівель", - пояснив він.

Що передувало: