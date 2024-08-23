В Ростовской области РФ, где пылает автобаза, запретили уличные массовые мероприятия
Губернатор Ростовской области Василий Голубев без объяснения причин заявил, что в регионе запрещаются массовые мероприятия на открытом воздухе.
Источник: Голубев в Telegram
Прямая речь: "В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе".
Детали: По его словам, в то же время мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности.
Он отметил, что такой порядок будет действовать в Ростовской области до особого распоряжения.
Перед этим губернатор сообщил о пожаре в городе Пролетарск, возле которого находится нефтебаза, который не могут потушить почти неделю.
Голубев заявил, что возгорание произошло "из-за ландшафтного пожара". "Из-за горения камыша и сильного ветра загорелось несколько жилых зданий", - пояснил он.
Что предшествовало:
- Разведка и ВСУ в ночь на 18 августа нанесли удар по комбинату "Кавказ" Ростовской области РФ, где хранились нефтепродукты для нужд российской армии.
- Перед этим сообщалось, что ударные беспилотники атаковали предприятие в Пролетарске Ростовской области. По данным очевидцев, всего было 5 дронов. На месте атаки возник большой пожар – горели резервуары с дизтопливом.
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял об увеличении количества пострадавших пожарных до 41 человека: госпитализация понадобилась 18 из них, в том числе в реанимации находятся пятеро.