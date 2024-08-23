В Ростовской области РФ, где пылает автобаза, запретили уличные массовые мероприятия

Губернатор Ростовской области Василий Голубев без объяснения причин заявил, что в регионе запрещаются массовые мероприятия на открытом воздухе.

Источник: Голубев в Telegram

Прямая речь: "В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе".

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Детали: По его словам, в то же время мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности.

Он отметил, что такой порядок будет действовать в Ростовской области до особого распоряжения.

Перед этим губернатор сообщил о пожаре в городе Пролетарск, возле которого находится нефтебаза, который не могут потушить почти неделю.

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Голубев заявил, что возгорание произошло "из-за ландшафтного пожара". "Из-за горения камыша и сильного ветра загорелось несколько жилых зданий", - пояснил он.

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