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В Ростовской области РФ, где пылает автобаза, запретили уличные массовые мероприятия

Станислав ПогориловПятница, 23 августа 2024, 21:55
В Ростовской области РФ, где пылает автобаза, запретили уличные массовые мероприятия
Фото: Facebook

Губернатор Ростовской области Василий Голубев без объяснения причин заявил, что в регионе запрещаются массовые мероприятия на открытом воздухе.

Источник: Голубев в Telegram

Прямая речь: "В Ростовской области введен временный запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе".

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Детали: По его словам, в то же время мероприятия, которые запланированы на закрытых площадках, в помещениях, возможны, но должны быть обеспечены всеми мерами безопасности.

Он отметил, что такой порядок будет действовать в Ростовской области до особого распоряжения.

Перед этим губернатор сообщил о пожаре в городе Пролетарск, возле которого находится нефтебаза, который не могут потушить почти неделю.

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Голубев заявил, что возгорание произошло "из-за ландшафтного пожара". "Из-за горения камыша и сильного ветра загорелось несколько жилых зданий", - пояснил он.

Что предшествовало:

  • Разведка и ВСУ в ночь на 18 августа нанесли удар по комбинату "Кавказ" Ростовской области РФ, где хранились нефтепродукты для нужд российской армии.
  • Перед этим сообщалось, что ударные беспилотники атаковали предприятие в Пролетарске Ростовской области. По данным очевидцев, всего было 5 дронов. На месте атаки возник большой пожар – горели резервуары с дизтопливом.

  • Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял об увеличении количества пострадавших пожарных до 41 человека: госпитализация понадобилась 18 из них, в том числе в реанимации находятся пятеро.

Росcияпожар
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