Українські військові мали успіх східніше Суджі – DeepState
Субота, 24 серпня 2024, 00:18
Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 24 серпня оновили карту й повідомили, що українські військові мали успіх східніше Суджі, а ворог просунувся у Донецькій області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Сили Оборони України мали успіх східніше Суджі. Ворог просунувся у Новогродівці та біля Гродівки (Донецької області – ред.)".
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Передісторія:
- Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа Курської області 6 серпня 2024 року.
- 10 серпня стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль село Пороз у Бєлгородській області. У Брянській, Курській та Білгородській областях РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО), що включає посилення охорони, обмеження руху, перевірку документів та контроль телефонів.
- 12 серпня українська влада вперше підтвердила участь ЗСУ в спецоперації на території Курської області.
Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"