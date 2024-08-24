Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські військові мали успіх східніше Суджі – DeepState

Ольга Глущенко Субота, 24 серпня 2024, 00:18
Українські військові мали успіх східніше Суджі – DeepState
скриншот карти DeepState

Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 24 серпня оновили карту й повідомили, що українські військові мали успіх східніше Суджі, а ворог просунувся у Донецькій області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони України мали успіх східніше Суджі. Ворог просунувся у Новогродівці та біля Гродівки (Донецької області – ред.)".

Реклама:

Передісторія:

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"

Курська область війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Супутник зафіксував наслідки удару по російському порту "Кавказ"
У Генштабі Білорусі озвучили план дій на випадок вторгнення ЗСУ
З-під завалів сільради в Козачій Лопані витягли ще одне тіло – МВА
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: