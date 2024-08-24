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Украинские военные имели успех восточнее Суджи – DeepState

Ольга ГлущенкоСуббота, 24 августа 2024, 00:18
Украинские военные имели успех восточнее Суджи – DeepState
скриншот карты DeepState

Аналитики проекта DeepState в ночь на 24 августа обновили карту и сообщили, что украинские военные имели успех восточнее Суджи, а враг продвинулся в Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы Обороны Украины имели успех восточнее Суджи. Враг продвинулся в Новогродовке и возле Гродовки (Донецкой области – ред.)".

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