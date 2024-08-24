Украинские военные имели успех восточнее Суджи – DeepState
Суббота, 24 августа 2024, 00:18
Аналитики проекта DeepState в ночь на 24 августа обновили карту и сообщили, что украинские военные имели успех восточнее Суджи, а враг продвинулся в Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Силы Обороны Украины имели успех восточнее Суджи. Враг продвинулся в Новогродовке и возле Гродовки (Донецкой области – ред.)".
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Предыстория:
- Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа Курской области 6 августа 2024 года.
- 10 августа стало известно, что ВСУ взяли под контроль село Пороз в Белгородской области. В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО), включающий усиление охраны, ограничение движения, проверку документов и контроль телефонов.
- 12 августа украинские власти впервые подтвердили участие ВСУ в спецоперации на территории Курской области.
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