ISW: Можливість бити по об'єктах у тилу Росії має вирішальне значення для України
Надання Заходом дозволу бити по військових об'єктах у тилу Росії має вирішальне значення для послаблення військового потенціалу РФ у війні проти України.
Джерело: ISW
Дослівно: "Українські удари великої дальності по російських військових об'єктах у тилу Росії мають вирішальне значення для послаблення російського військового потенціалу на всій території воєнних дій, а зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої Заходом, дозволило б українським військам завдавати ударів по широкому спектру важливих об'єктів, що лежать в основі військових зусиль Росії".
"За оцінками ISW, в Росії є щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів в межах досяжності ракет ATACMS, які Сполучені Штати надали Україні. Однак, наразі США забороняють українським силам використовувати ракети ATACMS для ураження військових об'єктів у Росії і дозволяють лише удари з використанням наданих Сполученими Штатами зенітно-ракетних комплексів HIMARS, що дозволяє Україні вразити лише 20 з 250 об'єктів.
Лише 17 з цих 250 об'єктів є аеродромами, і малоймовірно, що російські військові передислокували засоби з усіх інших 233 об'єктів".
Деталі: Аналітики зазначають, що коментарі американських офіційних осіб, зосереджені на передислокації російських авіаційних засобів, поки що здебільшого ігнорують більшість об'єктів у радіусі дії системи ATACMS, по яких українські війська могли б завдати удару, якби американські заборони були зняті.
Багато з 233 військових і воєнізованих об'єктів, що знаходяться в зоні дії системи ATACMS, є великими військовими базами, станціями зв'язку, логістичними центрами, ремонтними майстернями, паливними базами, складами боєприпасів і постійними штабами, з яких було б надзвичайно складно або неможливо швидко передислокувати засоби або швидко посилити їх захист.
Дослівно: "Будь-яка оцінка, яка стверджує, що немає сенсу дозволяти Україні вражати цілі в Росії виключно на основі передислокації повітряних засобів, буде неповною без урахування сотень інших об'єктів, які підтримують війну Росії проти України, і, отже, буде неправильною".
Деталі: В огляді вказують, що українським силам не обов'язково завдавати ударів по кожному російському військовому та воєнізованому об'єкту в Росії в межах досяжності наданої Заходом зброї, щоб почати створювати значний оперативний тиск на російську армію.
Дослівно: "Постійні удари українських безпілотників по російському тилу загрожують деяким з цих об'єктів, але не настільки, щоб змусити російське військове командування розглянути можливість масштабного перерозподілу систем матеріально-технічного забезпечення і підтримки, що є вкрай деструктивним процесом.
Загроза тиловим районам Росії, ймовірно, також змусить російське військове командування приймати рішення про те, як розподілити свої обмежені засоби протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби для захисту більшої географічної території.
Російські військові можуть спробувати уникнути таких передислокацій у разі зняття західних обмежень шляхом значної концентрації засобів протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби для захисту військових і воєнізованих об'єктів у тилу, хоча незрозуміло, чи є у російських військ для цього необхідні засоби протиповітряної оборони".
Деталі: Експерти підкреслюють, що нещодавні успішні українські удари по російських військових об'єктах у межах досяжності системи ATACMS із застосуванням високоточної зброї власного виробництва демонструють, що Україна має потребу в завданні ударів, яку зняття американських обмежень могло б допомогти задовольнити.
Основні висновки ISW за 24 серпня:
- Українські удари великої дальності по російських військових об'єктах в тилу Росії мають вирішальне значення для послаблення російського військового потенціалу на всій території воєнних дій, а зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої Заходом, дозволить українським військам завдавати ударів по широкому спектру важливих об'єктів, що лежать в основі воєнних зусиль Росії.
- Неназваний високопосадовець адміністрації Байдена з питань національної безпеки заявив, що українські удари із застосуванням зброї, наданої Заходом, по цілях на території Росії не будуть ефективними, оскільки російські військові передислокували військові літаки з російських авіабаз поблизу України – але ця оцінка ігнорує те, що російські війська використовують сховища в глибокому тилу Росії для створення широкого спектру інфраструктури, окрім аеродромів, для підтримки воєнних операцій проти України.
- Передислокація російських авіаційних засобів з російських авіабаз у зону дії КРВБ не скасовує вигоди їх використання проти інших російських військових цілей.
- Українським силам не обов'язково завдавати ударів по кожному російському військовому і воєнізованому об'єкту в Росії в межах досяжності зброї, наданої Заходом, щоб почати створювати значний оперативний тиск на російських військових.
- Нещодавні успішні українські удари по російських військових об'єктах в межах досяжності системи ATACMS з використанням високоточної зброї українського виробництва демонструють, що Україна все ще має потребу в завданні ударів, яку зняття американських обмежень могло б задовольнити.
- За оцінками деяких американських чиновників, російським військовим, ймовірно, доведеться передислокувати значні сили з України та/або оперативні резерви, щоб відбити українські атаки на території РФ.
- Українські війська продовжували наступальні операції на своїй ділянці фронту в Курській області 24 серпня, і ні російські, ні українські війська не досягли значних успіхів, про які вони заявляли.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував деякі цілі української операції в Курській області 24 серпня.
- Україна і Росія провели перший обмін військовополоненими з моменту української операції в Курській області.
- Російські війська нещодавно просунулися поблизу Торецька і Покровська.
- Влада Курської області оголосила про створення добровольчого загону "БАРС-Курськ" 24 серпня і заявила, що загін буде воювати виключно на території Курщини.