ISW: Можливість бити по об'єктах у тилу Росії має вирішальне значення для України

Надання Заходом дозволу бити по військових об'єктах у тилу Росії має вирішальне значення для послаблення військового потенціалу РФ у війні проти України.

Джерело: ISW

Дослівно: "Українські удари великої дальності по російських військових об'єктах у тилу Росії мають вирішальне значення для послаблення російського військового потенціалу на всій території воєнних дій, а зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої Заходом, дозволило б українським військам завдавати ударів по широкому спектру важливих об'єктів, що лежать в основі військових зусиль Росії".

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"За оцінками ISW, в Росії є щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів в межах досяжності ракет ATACMS, які Сполучені Штати надали Україні. Однак, наразі США забороняють українським силам використовувати ракети ATACMS для ураження військових об'єктів у Росії і дозволяють лише удари з використанням наданих Сполученими Штатами зенітно-ракетних комплексів HIMARS, що дозволяє Україні вразити лише 20 з 250 об'єктів.

Лише 17 з цих 250 об'єктів є аеродромами, і малоймовірно, що російські військові передислокували засоби з усіх інших 233 об'єктів".

Деталі: Аналітики зазначають, що коментарі американських офіційних осіб, зосереджені на передислокації російських авіаційних засобів, поки що здебільшого ігнорують більшість об'єктів у радіусі дії системи ATACMS, по яких українські війська могли б завдати удару, якби американські заборони були зняті.

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Багато з 233 військових і воєнізованих об'єктів, що знаходяться в зоні дії системи ATACMS, є великими військовими базами, станціями зв'язку, логістичними центрами, ремонтними майстернями, паливними базами, складами боєприпасів і постійними штабами, з яких було б надзвичайно складно або неможливо швидко передислокувати засоби або швидко посилити їх захист.

Дослівно: "Будь-яка оцінка, яка стверджує, що немає сенсу дозволяти Україні вражати цілі в Росії виключно на основі передислокації повітряних засобів, буде неповною без урахування сотень інших об'єктів, які підтримують війну Росії проти України, і, отже, буде неправильною".

Деталі: В огляді вказують, що українським силам не обов'язково завдавати ударів по кожному російському військовому та воєнізованому об'єкту в Росії в межах досяжності наданої Заходом зброї, щоб почати створювати значний оперативний тиск на російську армію.

Дослівно: "Постійні удари українських безпілотників по російському тилу загрожують деяким з цих об'єктів, але не настільки, щоб змусити російське військове командування розглянути можливість масштабного перерозподілу систем матеріально-технічного забезпечення і підтримки, що є вкрай деструктивним процесом.

Загроза тиловим районам Росії, ймовірно, також змусить російське військове командування приймати рішення про те, як розподілити свої обмежені засоби протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби для захисту більшої географічної території.

Російські військові можуть спробувати уникнути таких передислокацій у разі зняття західних обмежень шляхом значної концентрації засобів протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби для захисту військових і воєнізованих об'єктів у тилу, хоча незрозуміло, чи є у російських військ для цього необхідні засоби протиповітряної оборони".

Деталі: Експерти підкреслюють, що нещодавні успішні українські удари по російських військових об'єктах у межах досяжності системи ATACMS із застосуванням високоточної зброї власного виробництва демонструють, що Україна має потребу в завданні ударів, яку зняття американських обмежень могло б допомогти задовольнити.

Основні висновки ISW за 24 серпня: