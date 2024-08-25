Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW: Возможность бить по объектам в тылу России имеет решающее значение для Украины

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 25 августа 2024, 07:46
ISW: Возможность бить по объектам в тылу России имеет решающее значение для Украины
Atacms. Иллюстративное фото Getty Images

Предоставление Западом разрешения бить по военным объектам в тылу России имеет решающее значение для ослабления военного потенциала РФ в войне против Украины.

Источник: ISW

Дословно: "Украинские удары большой дальности по российским военным объектам в тылу России имеют решающее значение для ослабления российского военного потенциала на всей территории военных действий, а снятие ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, позволило бы украинским войскам наносить удары по широкому спектру важных объектов, лежащих в основе военных усилий России".

Реклама:

"По оценкам ISW, в России есть не менее 250 военных и военизированных объектов в пределах досягаемости ракет ATACMS, которые Соединенные Штаты предоставили Украине. Однако, сейчас Соединенные Штаты запрещают украинским силам использовать ракеты ATACMS для поражения военных объектов в России и позволяют только удары с использованием предоставленных Соединенными Штатами зенитно-ракетных комплексов HIMARS, что позволяет Украине поразить только 20 из 250 объектов.

Только 17 из этих 250 объектов являются аэродромами, и маловероятно, что российские военные передислоцировали средства из всех остальных 233 объектов".

Детали: Аналитики отмечают, что комментарии американских официальных лиц, сосредоточенные на передислокации российских авиационных средств, пока в основном игнорируют большинство объектов в радиусе действия системы ATACMS, по которым украинские войска могли бы нанести удар, если бы американские запреты были сняты.

ВИДЕО ДНЯ

Многие из 233 военных и военизированных объектов, находящихся в зоне действия системы ATACMS, являются крупными военными базами, станциями связи, логистическими центрами, ремонтными мастерскими, топливными базами, складами боеприпасов и постоянными штабами, из которых было бы чрезвычайно сложно или невозможно быстро передислоцировать средства или быстро усилить их защиту.

Дословно: "Любая оценка, которая утверждает, что нет смысла позволять Украине поражать цели в России исключительно на основе передислокации воздушных средств, будет неполной без учета сотен других объектов, которые поддерживают войну России против Украины, и, следовательно, будет неправильной".

Детали: В обзоре указывают, что украинским силам не обязательно наносить удары по каждому российскому военному и военизированному объекту в России в пределах досягаемости предоставленного Западом оружия, чтобы начать создавать значительное оперативное давление на российскую армию.

Дословно: "Постоянные удары украинских беспилотников по российскому тылу угрожают некоторым из этих объектов, но не настолько, чтобы заставить российское военное командование рассмотреть возможность масштабного перераспределения систем материально-технического обеспечения и поддержки, что является крайне деструктивным процессом.

Угроза тыловым районам России, вероятно, также заставит российское военное командование принимать решение о том, как распределить свои ограниченные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для защиты большей географической территории.

Российские военные могут попытаться избежать таких передислокаций в случае снятия западных ограничений путем значительной концентрации средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для защиты военных и военизированных объектов в тылу, хотя непонятно, есть ли у российских войск для этого необходимые средства противовоздушной обороны".

Детали: Эксперты подчеркивают, что недавние успешные украинские удары по российским военным объектам в пределах досягаемости системы ATACMS с применением высокоточного оружия собственного производства демонстрируют, что Украина имеет необходимость в нанесении ударов, которую снятие американских ограничений могло бы помочь удовлетворить.

Основные выводы ISW за 24 августа:

  • Украинские удары большой дальности по российским военным объектам в тылу России имеют решающее значение для ослабления российского военного потенциала на всей территории военных действий, а снятие ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, позволит украинским войскам наносить удары по широкому спектру важных объектов, лежащих в основе военных усилий России.
  • Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Байдена по вопросам национальной безопасности заявил, что украинские удары с применением оружия, предоставленного Западом, по целям на территории России не будут эффективными, поскольку российские военные передислоцировали военные самолеты с российских авиабаз вблизи Украины - но эта оценка игнорирует то, что российские войска используют хранилища в глубоком тылу России для создания широкого спектра инфраструктуры, кроме аэродромов, для поддержки военных операций против Украины.
  • Передислокация российских авиационных средств с российских авиабаз в зону действия КРВБ не отменяет выгоды их использования против других российских военных целей.
  • Украинским силам не обязательно наносить удары по каждому российскому военному и военизированному объекту в России в пределах досягаемости оружия, предоставленного Западом, чтобы начать создавать значительное оперативное давление на российских военных.
  • Недавние успешные украинские удары по российским военным объектам в пределах досягаемости системы ATACMS с использованием высокоточного оружия украинского производства демонстрируют, что Украина все еще имеет потребность в нанесении ударов, которую снятие американских ограничений могло бы удовлетворить.
  • По оценкам некоторых американских чиновников, российским военным, вероятно, придется передислоцировать значительные силы из Украины и/или оперативные резервы, чтобы отразить украинские атаки на территории РФ.
  • Украинские войска продолжали наступательные операции на своем участке фронта в Курской области 24 августа, и ни российские, ни украинские войска не достигли значительных успехов, о которых они заявляли.
  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал некоторые цели украинской операции в Курской области 24 августа.
    Украина и Россия провели первый обмен военнопленными с момента украинской операции в Курской области.
  • Российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка и Покровска.
  • Власти Курской области объявили о создании добровольческого отряда "БАРС-Курск" 24 августа и заявили, что отряд будет воевать исключительно на территории Курщины.

ISWвойнаРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил Олещука с должности командующего Воздушных сил

Туск: Украина не будет членом ЕС, если не урегулирует исторические проблемные вопросы с Польшей

Готовится увольнение главы "Укрэнерго" Кудрицкого – источники

МИД Украины призвал Монголию арестовать Путина во время его визита по ордеру МУС

Подоляк опроверг собственное заявление об остановке транзита российской нефти

обновлено, видеоВ Харькове количество погибших от российского удара возросло до 5, еще 47 человек ранены

Все новости...
ISW
Силы обороны продолжили продвижение в районе Суджи – ISW
ISW: Украинские военные отступили на Покровском направлении, чтобы не попасть в окружение
ISW: Кремль начал инфокампанию, чтобы преуменьшить значение потери Курщины
Последние новости
03:40
Россияне атаковали 13 общин Сумщины, ранили человека
03:06
велоспорт37-летний Вудс выиграл 13-й горный этап Вуэльты-2024
02:48
На Киевщине работала ПВО, в столице объявляли третью за ночь воздушную тревогу
02:30
обновляется от 00:10Вражеские беспилотники атакуют Украину
01:30
видеоКличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд
01:12
Украинский легкоатлет завоевал бронзу на этапе Бриллиантовой лиги
01:02
теннисРассыпалась в решающем сете: Костюк уступила Наварро на US Open-2024
00:54
Враг оккупировал Карловку в Донецкой области – DeepState
00:53
Военный учет без ВЛК и повестки в новые адреса: что изменилось в мобилизационных правилах
00:20
ОбновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
Все новости...
Реклама:
Реклама: