ISW: Возможность бить по объектам в тылу России имеет решающее значение для Украины
Предоставление Западом разрешения бить по военным объектам в тылу России имеет решающее значение для ослабления военного потенциала РФ в войне против Украины.
Источник: ISW
Дословно: "Украинские удары большой дальности по российским военным объектам в тылу России имеют решающее значение для ослабления российского военного потенциала на всей территории военных действий, а снятие ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, позволило бы украинским войскам наносить удары по широкому спектру важных объектов, лежащих в основе военных усилий России".
"По оценкам ISW, в России есть не менее 250 военных и военизированных объектов в пределах досягаемости ракет ATACMS, которые Соединенные Штаты предоставили Украине. Однако, сейчас Соединенные Штаты запрещают украинским силам использовать ракеты ATACMS для поражения военных объектов в России и позволяют только удары с использованием предоставленных Соединенными Штатами зенитно-ракетных комплексов HIMARS, что позволяет Украине поразить только 20 из 250 объектов.
Только 17 из этих 250 объектов являются аэродромами, и маловероятно, что российские военные передислоцировали средства из всех остальных 233 объектов".
Детали: Аналитики отмечают, что комментарии американских официальных лиц, сосредоточенные на передислокации российских авиационных средств, пока в основном игнорируют большинство объектов в радиусе действия системы ATACMS, по которым украинские войска могли бы нанести удар, если бы американские запреты были сняты.
Многие из 233 военных и военизированных объектов, находящихся в зоне действия системы ATACMS, являются крупными военными базами, станциями связи, логистическими центрами, ремонтными мастерскими, топливными базами, складами боеприпасов и постоянными штабами, из которых было бы чрезвычайно сложно или невозможно быстро передислоцировать средства или быстро усилить их защиту.
Дословно: "Любая оценка, которая утверждает, что нет смысла позволять Украине поражать цели в России исключительно на основе передислокации воздушных средств, будет неполной без учета сотен других объектов, которые поддерживают войну России против Украины, и, следовательно, будет неправильной".
Детали: В обзоре указывают, что украинским силам не обязательно наносить удары по каждому российскому военному и военизированному объекту в России в пределах досягаемости предоставленного Западом оружия, чтобы начать создавать значительное оперативное давление на российскую армию.
Дословно: "Постоянные удары украинских беспилотников по российскому тылу угрожают некоторым из этих объектов, но не настолько, чтобы заставить российское военное командование рассмотреть возможность масштабного перераспределения систем материально-технического обеспечения и поддержки, что является крайне деструктивным процессом.
Угроза тыловым районам России, вероятно, также заставит российское военное командование принимать решение о том, как распределить свои ограниченные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для защиты большей географической территории.
Российские военные могут попытаться избежать таких передислокаций в случае снятия западных ограничений путем значительной концентрации средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для защиты военных и военизированных объектов в тылу, хотя непонятно, есть ли у российских войск для этого необходимые средства противовоздушной обороны".
Детали: Эксперты подчеркивают, что недавние успешные украинские удары по российским военным объектам в пределах досягаемости системы ATACMS с применением высокоточного оружия собственного производства демонстрируют, что Украина имеет необходимость в нанесении ударов, которую снятие американских ограничений могло бы помочь удовлетворить.
Основные выводы ISW за 24 августа:
- Украинские удары большой дальности по российским военным объектам в тылу России имеют решающее значение для ослабления российского военного потенциала на всей территории военных действий, а снятие ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, позволит украинским войскам наносить удары по широкому спектру важных объектов, лежащих в основе военных усилий России.
- Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Байдена по вопросам национальной безопасности заявил, что украинские удары с применением оружия, предоставленного Западом, по целям на территории России не будут эффективными, поскольку российские военные передислоцировали военные самолеты с российских авиабаз вблизи Украины - но эта оценка игнорирует то, что российские войска используют хранилища в глубоком тылу России для создания широкого спектра инфраструктуры, кроме аэродромов, для поддержки военных операций против Украины.
- Передислокация российских авиационных средств с российских авиабаз в зону действия КРВБ не отменяет выгоды их использования против других российских военных целей.
- Украинским силам не обязательно наносить удары по каждому российскому военному и военизированному объекту в России в пределах досягаемости оружия, предоставленного Западом, чтобы начать создавать значительное оперативное давление на российских военных.
- Недавние успешные украинские удары по российским военным объектам в пределах досягаемости системы ATACMS с использованием высокоточного оружия украинского производства демонстрируют, что Украина все еще имеет потребность в нанесении ударов, которую снятие американских ограничений могло бы удовлетворить.
- По оценкам некоторых американских чиновников, российским военным, вероятно, придется передислоцировать значительные силы из Украины и/или оперативные резервы, чтобы отразить украинские атаки на территории РФ.
- Украинские войска продолжали наступательные операции на своем участке фронта в Курской области 24 августа, и ни российские, ни украинские войска не достигли значительных успехов, о которых они заявляли.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал некоторые цели украинской операции в Курской области 24 августа.
Украина и Россия провели первый обмен военнопленными с момента украинской операции в Курской области.
- Российские войска недавно продвинулись вблизи Торецка и Покровска.
- Власти Курской области объявили о создании добровольческого отряда "БАРС-Курск" 24 августа и заявили, что отряд будет воевать исключительно на территории Курщины.