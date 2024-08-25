ISW: Возможность бить по объектам в тылу России имеет решающее значение для Украины

Предоставление Западом разрешения бить по военным объектам в тылу России имеет решающее значение для ослабления военного потенциала РФ в войне против Украины.

Источник: ISW

Дословно: "Украинские удары большой дальности по российским военным объектам в тылу России имеют решающее значение для ослабления российского военного потенциала на всей территории военных действий, а снятие ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, позволило бы украинским войскам наносить удары по широкому спектру важных объектов, лежащих в основе военных усилий России".

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"По оценкам ISW, в России есть не менее 250 военных и военизированных объектов в пределах досягаемости ракет ATACMS, которые Соединенные Штаты предоставили Украине. Однако, сейчас Соединенные Штаты запрещают украинским силам использовать ракеты ATACMS для поражения военных объектов в России и позволяют только удары с использованием предоставленных Соединенными Штатами зенитно-ракетных комплексов HIMARS, что позволяет Украине поразить только 20 из 250 объектов.

Только 17 из этих 250 объектов являются аэродромами, и маловероятно, что российские военные передислоцировали средства из всех остальных 233 объектов".

Детали: Аналитики отмечают, что комментарии американских официальных лиц, сосредоточенные на передислокации российских авиационных средств, пока в основном игнорируют большинство объектов в радиусе действия системы ATACMS, по которым украинские войска могли бы нанести удар, если бы американские запреты были сняты.

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Многие из 233 военных и военизированных объектов, находящихся в зоне действия системы ATACMS, являются крупными военными базами, станциями связи, логистическими центрами, ремонтными мастерскими, топливными базами, складами боеприпасов и постоянными штабами, из которых было бы чрезвычайно сложно или невозможно быстро передислоцировать средства или быстро усилить их защиту.

Дословно: "Любая оценка, которая утверждает, что нет смысла позволять Украине поражать цели в России исключительно на основе передислокации воздушных средств, будет неполной без учета сотен других объектов, которые поддерживают войну России против Украины, и, следовательно, будет неправильной".

Детали: В обзоре указывают, что украинским силам не обязательно наносить удары по каждому российскому военному и военизированному объекту в России в пределах досягаемости предоставленного Западом оружия, чтобы начать создавать значительное оперативное давление на российскую армию.

Дословно: "Постоянные удары украинских беспилотников по российскому тылу угрожают некоторым из этих объектов, но не настолько, чтобы заставить российское военное командование рассмотреть возможность масштабного перераспределения систем материально-технического обеспечения и поддержки, что является крайне деструктивным процессом.

Угроза тыловым районам России, вероятно, также заставит российское военное командование принимать решение о том, как распределить свои ограниченные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для защиты большей географической территории.

Российские военные могут попытаться избежать таких передислокаций в случае снятия западных ограничений путем значительной концентрации средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы для защиты военных и военизированных объектов в тылу, хотя непонятно, есть ли у российских войск для этого необходимые средства противовоздушной обороны".

Детали: Эксперты подчеркивают, что недавние успешные украинские удары по российским военным объектам в пределах досягаемости системы ATACMS с применением высокоточного оружия собственного производства демонстрируют, что Украина имеет необходимость в нанесении ударов, которую снятие американских ограничений могло бы помочь удовлетворить.

Основные выводы ISW за 24 августа: