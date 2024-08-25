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Роковини загибелі "Джуса": мама пілота сіла у винищувач F-16 замість сина

Валентина РоманенкоНеділя, 25 серпня 2024, 10:42
Роковини загибелі Джуса: мама пілота сіла у винищувач F-16 замість сина
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25 серпня виповнився рік від дня загибелі пілота Повітряних сил ЗСУ Андрія Пільщикова: командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук надав можливість його матері Лілії посидіти в кабіні винищувача F-16, надання якого Україні дуже потужно лобіював свого часу її син.

Джерело: Олещук у соцмережах

Пряма мова: "На церемонії прощання із Джусом я пообіцяв матері Андрія Пільщикова – Лілії Олександрівні бодай посидіти в кабіні F-16, у літаку, на якому так мріяв літати її Андрій. І я дотримав свого слова.

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…На жаль, Джус зовсім трохи не дочекався свого відрядження на навчання в Сполучені штати. І сьогодні в кабіні F-16-го його мати. Вона продовжує справу свого сина і зробить усе, щоб наші крила міцніли".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 26 серпня 2023 року стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських тренувально-бойових літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова (Джуса), загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.
  • У ДБР, яке веде розслідування, повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту.
  • Варіант можливої диверсії слідство відкинуло.

Довідково: Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний Juice, 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань у складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород.

Був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", збірний образ льотчиків якої, за мужні дії при обороні столиці та області від ворожих літаків отримав назву "Привид Києва".

Пільщиков активно виступав у західних медіа, та лобіював надання Україні сучасних винищувачів F-16.

Знати більше: Чергування в бур'янах, небажана публічність і лего-Привид. Історія Андрія Пільщикова ("Джуса") очима його мами

Повітряні сили ЗСУвинищувачі
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