Годовщина гибели "Джуса": мама пилота села в истребитель F-16 вместо сына

25 августа исполнился год со дня гибели пилота Воздушных сил ВСУ Андрея Пильщикова: командующий ВС генерал-лейтенант Николай Олещук предоставил возможность его матери Лилии посидеть в кабине истребителя F-16, поставку которого Украине очень мощно лоббировал в свое время ее сын.

Источник: Олещук в соцсетях

Прямая речь: "На церемонии прощания с Джусом я пообещал матери Андрея Пильщикова - Лилии Александровне хотя бы посидеть в кабине F-16, в самолете, на котором так мечтал летать ее Андрей. И я сдержал свое слово.

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К сожалению, Джус совсем немного не дождался своей командировки на обучение в Соединенные Штаты. И сегодня в кабине F-16-го его мать. Она продолжает дело своего сына и сделает все, чтобы наши крылья крепли".

Предыстория:

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26 августа 2023 года стало известно, что известный пилот с позывным "Джус" погиб в результате столкновения двух украинских тренировочно-боевых самолетов вечером 25 августа на Житомирщине. Бригада тактической авиации Василькова сообщила, что в результате авиакатастрофы, кроме Андрея Пильщикова (Джуса), погибли еще Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все обстоятельства катастрофы самолетов в Житомирской области, в результате которой погибли 3 летчика, будут выяснены.

В ГБР, которое ведет расследование, сообщили, что средиверсий авиакатастрофы в Житомирской области, во время которой погибли три пилота, рассматривают техническую неисправность самолетов, ошибку пилотов, нарушение организации полетов. Катастрофа произошла из-за столкновения двух самолетов во время разворота.

Вариант возможной диверсии следствие отвергло.

Справка: Андрей Пильщиков (родом из Харькова), позывной "Juice", 8 лет жизни посвятил авиации. С началом большой войны имел более 500 часов налета. В частности, во время выполнения боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград.

Был пилотом 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр", собирательный образ летчиков которой, за мужественные действия при обороне столицы и области от вражеских самолетов получил название "Призрак Киева".

Пильщиков активно выступал в западных медиа, и лоббировал предоставление Украине современных истребителей F-16.

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