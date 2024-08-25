Зеленський – Індії: Якщо ви зупинете імпорт нафти з РФ, Путін постане перед викликами

Президент України Володимир Зеленський закликав Індію зупинити імпорт російської нафти, бо після цього російський правитель Володимир Путін постане перед величезними викликами.

Джерело: Зеленський в інтервʼю представникам індійських ЗМІ

Пряма мова: "Я думаю, що уряд Індії це розуміє. Ми будемо раді працювати над альтернативними шляхами. Ви – велика країна, тут питання не про мільйони, а про мільярди, які повертаються до Путіна, до Росії, а потім він використовує їх, бо офіційно у нього зараз економіка війни.

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Тобто це означає, що пріоритет – це війна, а не мир. Не тільки для його військових, це означає, що пріоритет і для його економіки також налаштований на війну і безумовно, якщо будуть надходити мільярди, а вони надходять з будь-яких ринків, з Індії, з Арабських країн, з Китаю.

Безумовно, це йому допомагає дуже сильно, тому він має відчути, що війна – це дуже дорога і витратна річ, і його суспільство має відчути це, бо якщо він не отримає мільярди, він цього не відчує.

Він краде мільярди свого народу. Вони є бідні, тому він цього не відчув, але якщо його суспільство відчує, отоді вони будуть його штовхати до миру.

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Це дуже важливо, бо його суспільство не розуміє, що відбувається, або розуміє і підтримує його. Є вплив засобів масової інформації всередині їх країни, тому що Путін контролює ЗМІ повністю на 100%, і соціальні мережі також...

Якщо ви зупините імпорт нафти – Путін тоді постане перед величезними викликами".

Деталі: За словами Зеленського, Україна розуміє, які гроші Росія заробляє з цієї угодою з Індією, але не може тиснути на Індію: "Ви - незалежна країна, це ваш уряд... Саме тому я попросив подумати, якщо ви сприймаєте ідею того, що ми будемо робити все можливе, але треба якось зупинити надходження грошей, щоб не посилювати російські Збройні сили".

Також Зеленський повідомив, що говорив із Моді про шлях до миру: "Ми будемо раді обговорити його ідеї, ми будемо раді поговорити про це. Але ми не готові використовувати наші території, як один з варіантів пропозиції, ми не міняємо людей на пропозиції і території на пропозиції".

Пряма мова: "Прем'єр-міністр Моді він хоче миру більше, ніж президент Путін. Бачите в чому проблема? Тобто проблема в тому, що Путін не хоче цього. Я не знаю, що вони там обговорюють, які деталі з Путіним... Але я сказав прем'єр-міністру, що ви дивіться з ким ви спілкуєтесь. Він говорить, що хоче миру і в той же час, коли він це каже, він атакує лікарню".

Деталі: Зеленський додав, що для українців Путін – убивця. Також він додав, що слова Путіна про нібито бажання миру і атака лікарні у день візиту до нього Моді свідчать або про неповагу до Індії, або про втрачений контроль над власними Збройними силами.

Президент України додав, що зрештою Путін не такий розумний як це демонструють на російському телебаченні.

Що передувало: 23 серпня вранці прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єра до України за часи незалежності. Моді зустрів Зеленський, і вони разом вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Також під час зустрічі було узгоджено угоди між Україною та Індією про співпрацю в медичній, аграрній, гуманітарній та культурній сферах.