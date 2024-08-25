Зеленский – Индии: Если вы остановите импорт нефти из РФ, Путин предстанет перед вызовами

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Индию остановить импорт российской нефти, потому что после этого российский правитель Владимир Путин предстанет перед огромными вызовами.

Источник: Зеленский в интервью представителям индийских СМИ

Прямая речь: "Я думаю, что правительство Индии это понимает. Мы будем рады работать над альтернативными путями. Вы – большая страна, здесь вопрос не о миллионах, а о миллиардах, которые возвращаются к Путину, в Россию, а потом оно использует их, потому что официально у него сейчас экономика войны.

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То есть это означает, что приоритет – это война, а не мир. Не только для его военных, это означает, что приоритет и для его экономики также настроены на войну и безусловно, если будут поступать миллиарды, а они поступают с любых рынков, из Индии, из Арабских стран, из Китая.

Безусловно, это ему помогает очень сильно, поэтому он должен почувствовать, что война очень дорогая и затратная вещь, и его общество должно почувствовать это, потому что если он не получит миллиарды, он этого не почувствует.

Он ворует миллиарды своего народа. Они бедны, поэтому он этого не почувствовал, но если его общество почувствует, тогда они будут толкать его к миру. Это очень важно, потому что общество не понимает, что происходит, или понимает и поддерживает его. Есть влияние средств массовой информации внутри их страны, потому что Путин контролирует СМИ полностью на 100%, и социальные сети также...

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Если вы остановите импорт нефти – Путин тогда предстанет перед огромными вызовами".

Детали: По словам Зеленского, Украина понимает, какие деньги Россия зарабатывает с этим соглашением с Индией, но не может давить на Индию: "Вы – независимая страна, это ваше правительство... Именно поэтому я попросил подумать, если вы воспринимаете идею того, что мы будем делать все возможное, но надо как-то остановить поступление денег, чтобы не усиливать российские вооруженные силы".

Также Зеленский сообщил, что говорил с Моде о пути к миру: "Мы будем рады обсудить его идеи, мы будем рады поговорить об этом. Но мы не готовы использовать наши территории как один из вариантов предложения, мы не меняем людей на предложения и территории по предложению".

Прямая речь: "Премьер-министр Моди он хочет мира больше, чем президент Путин. Видите в чем проблема? То есть проблема в том, что Путин не хочет этого. Я не знаю, что они там обсуждают, какие детали с Путиным. Но я сказал премьер-министру, что вы смотрите с кем вы общаетесь".

Детали: Зеленский добавил, что для украинцев Путин – убийца. Также он добавил, что слова Путина о якобы желании мира и атаке больницы в день визита к нему Моди свидетельствуют либо о неуважении к Индии, либо о потерянном контроле над собственными Вооруженными силами.

Президент Украины добавил, что в конце концов Путин не так умен как это демонстрируют на российском телевидении.

Что предшествовало: 23 августа утром премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьера в Украину за время независимости. Моди встретил Зеленский, и они вместе почтили память детей, погибших в результате российской агрессии, на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Также во время встречи были согласованы договора между Украиной и Индией о сотрудничестве в медицинской, аграрной, гуманитарной и культурной сферах.