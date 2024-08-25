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Зеленський про Курську область: потужне ППО є біля дач Путіна, а там не було

Альона Мазуренко Неділя, 25 серпня 2024, 16:56
Зеленський про Курську область: потужне ППО є біля дач Путіна, а там не було
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський, коментуючи індійським ЗМІ Курську операцію, заявив, що там не було потужного російського ППО, на відміну від території навколо будинку російського правителя Володимира Путіна.

Джерело: Зеленський в інтервʼю представникам індійських ЗМІ

Пряма мова: "Те, що стосується нашої Курської операції. Ми не вторгались на територію Російської Федерації. Російська Федерація вторглась на нашу територію 10 років тому, окупувала і вбивала людей.

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Росія підготувала вторнення на Харківщині і хотіла окупувати 1,5 мільйонне місто...Росія хоче окупувати це місто. Ми це зупинили. Це була частина їх операції. Ми зірвали їм цю наступальну операцію, а наступний їх крок був і вони вже все підготували на півночі нашої держави, якраз з боку міста Суми, з боку Курської області. Різниця в тому що ми превентивно це зробили, щоб вони не захопили наше місто.

А так як Путін, а він окуповує нас і не думає про свої території, а ми прекрасно розуміємо, що це саме так, бо ми знаємо дн противоповітряна оборона в Росії.

Ми зараз завдаємо ударів по їх енергетиці. Після того як вони б'ють по нашій енергетиці, ми б'ємо по їх, по їх військових аеропортах.

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Ми знаємо, де у них є ППО, а де – немає. Щоб ви знали, ППО – є навколо дач Путіна, ППО – є навколо Москви, ППО – є в Санкт-Петербурзі, а ППО в звичайних містечках в Курській області тощо, куди ми зайшли швидко, а там нічого немає. Так, там є їх військові, там є війська, але такого потужного ППО, як навколо домівки "товарища Путіна", у них немає. Тому абсолютно зрозуміло, що утримати він це не може і він повинен вже почати відчувати цю війну і він буде її відчувати. У нас немає іншого шансу, тому що ви його не зупиняєте... Дипломати світу не хочуть його ізолювати".

Деталі: За словами Зеленського, операція України на території РФ – це сигнал: "Якщо Путіну можна, можна іншим".

Крім того, виправдовування дій Путіна розв'яжуть руки для нових конфліктів щодо порушення суверенітету і територіальної цілісності.

Нагадаємо: 

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"

Курська область ЗеленськийвійнаППО
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