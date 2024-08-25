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Зеленский о Курской области: мощное ПВО есть у дач Путина, а там не было

Алена МазуренкоВоскресенье, 25 августа 2024, 16:56
Зеленский о Курской области: мощное ПВО есть у дач Путина, а там не было
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский, комментируя индийские СМИ Курскую операцию, заявил, что там не было мощного российского ПВО, в отличие от территории вокруг дома российского правителя Владимира Путина.

Источник: Зеленский в интервью представителям индийских СМИ

Прямая речь: "То, что касается нашей Курской операции. Мы не вторгались на территорию Российской Федерации. Российская Федерация вторглась на нашу территорию 10 лет назад, оккупировала и убивала людей". Россия подготовила вторжение в Харьковской области и хотела оккупировать 1,5 миллионный город... Россия хочет оккупировать этот город. Мы остановили это. Это была часть операции.

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Мы сорвали им эту наступательную операцию, а следующий шаг был и они уже все подготовили на севере нашего государства, как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области.

Разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город. А так как Путин, а он оккупирует нас и не думает о своих территориях, а мы прекрасно понимаем, что это именно так, потому что мы знаем дни противовоздушную оборону в России. Мы сейчас наносим удары по их энергетике. После того, как они бьют по нашей энергетике, мы бьем по ним, по их военным аэропортам. Мы знаем, где у них есть ПВО, а где нет.

Чтобы вы знали, ПВО есть вокруг дач Путина, ПВО есть вокруг Москвы, ПВО есть в Санкт-Петербурге, а ПВО в обычных городках в Курской области и т.д., куда мы зашли быстро, а там ничего нет.

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Да, там есть их военные, там есть войска, но такого мощного ПВО, как вокруг дома "товарища Путина", у них нет. Поэтому совершенно понятно, что удержать он это не может и он должен уже начать ощущать эту войну, и он будет ее чувствовать. У нас нет другого шанса, потому что вы его не останавливаете... Дипломаты мира не хотят его изолировать".

Детали: По словам Зеленского, операция Украины на территории РФ – это сигнал: "Если Путину можно, можно другим".

Кроме того, оправдание действий Путина разрешат руки для новых конфликтов по поводу нарушения суверенитета и территориальной целостности.

Напомним:

Знать больше: "Рейд Сырского. Как продвигается наступление Сил обороны в Курской области и чего ждать дальше"

Курская область ЗеленскийвойнаПВО
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