Bihus.Info: Нардеп Дмитрук співпрацює з підозрюваним у держзраді священником УПЦ МП

Журналісти Bihus.Info знайшли докази співпраці позафракційного народного депутата Артема Дмитрука з підозрюваним у п'яти злочинах проти України Сергієм Чертиліним.

Джерело: Bihus.Info

Деталі: Зокрема журналісти наводять скриншот листування, де підозрюваний Чертилін звітує після зустрічі з Дмитруком. Останній, за його словами, готовий до повної співпраці та дякує за юридичний аналіз щодо закону 8371 (про діяльність релігійних організацій – УП), з приводу якого вдалося переконати деяких депутатів.

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скриншот - Bihus.Info

Сам Дмитрук у розмові з журналісткою підтверджує, що зустрічався з приводу "захисту" УПЦ МП в Україні.

Пряма мова Дмитрука: "Звичайно зустрічались, звичайно говорили. Чи говорили про тиск на УПЦ? Звичайно, говорили. Чи формували відповідні правки? Ну, скажімо так, не формували, але обговорювали. Але ми кожного дня можемо бачити, як представники ПЦУ забирають храми, б'ють священників, б'ють прихожан та роблять інші незаконні дії по відношенню до громадян.

Я, Артем Дмитрук, захищаю права усіх громадян України, незалежно від їхніх релігійних переконань, кольору шкіри чи інших поглядів".

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Деталі: Вже в іншому чаті, вже згаданий підозрюваний у держзраді Чертилін згадує прізвище Культенко. Йому начебто передають правки щодо закону про московську церкву в Україні.

Журналісти припускають, що йдеться про Артема Культенка – семінариста Київської духовної академії Московського патріархату та народного депутата від партії "Слуга народу".

Предстоятель УПЦ (МП) Онуфрій та Артем Культенко СКРИНШОТ - BIHUS.INFO

Дмитрук і Культенко не проголосували за заборону російської церкви у першому читанні. Крім того, вони обидва публічно висловлюються за підтримку російського патріархату в Україні.

Довідково: Дмитрук відомий кількома скандалами. Він був одним з трьох "антивакцинаторів", яких називав глава фракції "слуг" Давид Арахамія. Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу" в листопаді 2021 року.

У лютому 2024 року Дмитрук вніс заставу за монаха Києво-Печерської Лаври ієродиякона УПЦ МП Павла Музичука, затриманого Службою безпеки України за підозрою у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України.

12 березня 2024 року СБУ нейтралізувала у Києві злочинну організацію так званого медійного блоку УПЦ МП, яка розпалювали релігійну ворожнечу. Зокрема затримала очільника – який входив до агентурного апарату російської спецслужби. За даними УП йшлося про Чертиліна.