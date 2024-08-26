Російська масована атака: у Луцьку пошкоджені два будинки, є поранений – влада
У результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджені два житлові будинки, постражала одна людина.
Джерело: мер міста Ігор Поліщук у Telegram, кореспондент УП, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у Telegram
Пряма мова Поліщука: "Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок".
Деталі: Мер додав, що перебуває на місці події.
"Деталі щодо постраждалих уточнюються", – підсумував Поліщук.
За кілька хвилин мер повідомив, що у Луцьку знову пролунав вибух.
Кореспондент УП повідомляє, що в частині міста зникло світло.
Оновлено: Пізніше голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що близько 10:00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок у Луцьку і є один потерпілий.
Поліщук додав, що внаслідок вимкнення електроенергії, у більшості районів Луцька вимкнене водопостачання.
"Спеціалісти КП "Луцькводоканал" виїдуть на місця для увімкнення генераторів та відновлення водопостачання одразу після завершення повітряної тривоги", – підсумував мер.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили повідомили про те, що окупанти запустили ракети по території України, також писали, що Росія підняла у повітря 6 дальніх стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. У соцмережах повідомляють про вибухи у Харкові, Кривому Розі, Вінниці.
- У Києві, Луцьку працювала ППО, вибухи лунали в Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.
- У Луцьку окупанти атакували об’єкт інфраструктури, одна людина загинула.