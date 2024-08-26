Російська масована атака: у Луцьку пошкоджені два будинки, є поранений – влада

У результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджені два житлові будинки, постражала одна людина.

Джерело: мер міста Ігор Поліщук у Telegram, кореспондент УП, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у Telegram

Пряма мова Поліщука: "Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок".

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Деталі: Мер додав, що перебуває на місці події.

"Деталі щодо постраждалих уточнюються", – підсумував Поліщук.

За кілька хвилин мер повідомив, що у Луцьку знову пролунав вибух.

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Наслідки російського удару 26 серпня у Луцьку Фото ДСНС

Кореспондент УП повідомляє, що в частині міста зникло світло.

Оновлено: Пізніше голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що близько 10:00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок у Луцьку і є один потерпілий.

Наслідки російського удару 26 серпня у Луцьку Фото ДСНС

Поліщук додав, що внаслідок вимкнення електроенергії, у більшості районів Луцька вимкнене водопостачання.

"Спеціалісти КП "Луцькводоканал" виїдуть на місця для увімкнення генераторів та відновлення водопостачання одразу після завершення повітряної тривоги", – підсумував мер.

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