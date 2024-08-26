Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська масована атака: у Луцьку пошкоджені два будинки, є поранений – влада

Ірина БалачукПонеділок, 26 серпня 2024, 10:26
Російська масована атака: у Луцьку пошкоджені два будинки, є поранений – влада
Наслідки російського удару 26 серпня у Луцьку. Фото ДСНС

У результаті російського комбінованого удару по Україні у місті Луцьк, що на Волині, пошкоджені два житлові будинки, постражала одна людина.

Джерело: мер міста Ігор Поліщук у Telegram, кореспондент УП, голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко у Telegram  

Пряма мова Поліщука: "Внаслідок ворожої атаки в Луцьку пошкоджено багатоквартирний будинок".

Реклама:

Деталі: Мер додав, що перебуває на місці події.

"Деталі щодо постраждалих уточнюються", – підсумував Поліщук.

За кілька хвилин мер повідомив, що у Луцьку знову пролунав вибух.  

ВІДЕО ДНЯ
 
Наслідки російського удару 26 серпня у Луцьку 
Фото ДСНС

Кореспондент УП повідомляє, що в частині міста зникло світло.

Оновлено: Пізніше голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що близько 10:00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок у Луцьку і є один потерпілий. 

 
Наслідки російського удару 26 серпня у Луцьку 
Фото ДСНС

Поліщук додав, що внаслідок вимкнення електроенергії, у більшості районів Луцька вимкнене водопостачання. 

"Спеціалісти КП "Луцькводоканал" виїдуть на місця для увімкнення генераторів та відновлення водопостачання одразу після завершення повітряної тривоги", – підсумував мер.

Передісторія:

Волинська областьракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Олещука з посади командувача Повітряних сил

Туск: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею

Готується звільнення голови "Укренерго" Кудрицького — джерела

МЗС України закликало Монголію арештувати Путіна під час його візиту за ордером МКС

Подоляк спростував власну заяву про зупинку транзиту російської нафти

оновлено, відеоУ Харкові кількість загиблих від російського удару зросла до 5, ще 47 людей поранені

Усі новини...
Волинська область
У Луцьку пошкоджений об’єкт інфраструктури: є загиблий
Мітинг під ТЦК у Ковелі: поліція розслідує порушення громадського порядку і небезпечні заклики
У Ковелі мітингували через затримання громадян. ТЦК впевнений у причетності російських спецслужб
Останні новини
03:40
Росіяни атакували 13 громад Сумщини, поранили людину
03:06
велоспорт37-річний Вудс виграв 13-й гірський етап Вуельти-2024
02:48
На Київщині працює ППО, у столиці оголосили третю за ніч повітряну тривогу
02:30
оновлюється від 00:10Ворожі безпілотники атакують Україну
01:30
відеоКличко: Оновленою ділянкою між київськими станціями метро пройшов пробний потяг
01:12
Український легкоатлет здобув бронзу на етапі Діамантової ліги
01:02
тенісРозсипалась у вирішальному сеті: Костюк поступилась Наварро на US Open-2024
00:54
Ворог окупував Карлівку на Донеччині – DeepState
00:53
Військовий облік без ВЛК і повістки на нові адреси: що змінилося у мобілізаційних правилах
00:20
оновленоУ Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: