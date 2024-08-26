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Российская массированная атака: в Луцке повреждены 2 дома, есть раненый – власти

Ирина БалачукПонедельник, 26 августа 2024, 10:26
Российская массированная атака: в Луцке повреждены 2 дома, есть раненый – власти
Последствия российского удара 26 августа в Луцке. Фото ГСЧС

В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, повреждены два жилых дома, пострадал один человек.

Источник: мэр города Игорь Полищук в Telegram, корреспондент УП, глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в Telegram 

Прямая речь Полищука: "В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом".

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Детали: Мэр добавил, что находится на месте происшествия.

"Детали о пострадавших уточняются", – подытожил Полищук.

Через несколько минут мэр сообщил, что в Луцке снова прогремел взрыв. 

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Последствия российского удара 26 августа в Луцке
Фото ГСЧС

Корреспондент УП сообщает, что в части города исчез свет.

Обновлено: Позже глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что около 10:00 в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом в Луцке и есть один пострадавший. 

 
Последствия российского удара 26 августа в Луцке
Фото ГСЧС

Полищук добавил, что в результате отключения электроэнергии, в большинстве районов Луцка отключено водоснабжение. 

"Специалисты КП "Луцкводоканал" выедут на места для включения генераторов и восстановления водоснабжения сразу после завершения воздушной тревоги", – подытожил мэр.

Предыстория:

Волынская областьракетный удар
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