Российская массированная атака: в Луцке повреждены 2 дома, есть раненый – власти
В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцк, что на Волыни, повреждены два жилых дома, пострадал один человек.
Источник: мэр города Игорь Полищук в Telegram, корреспондент УП, глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко в Telegram
Прямая речь Полищука: "В результате вражеской атаки в Луцке поврежден многоквартирный дом".
Детали: Мэр добавил, что находится на месте происшествия.
"Детали о пострадавших уточняются", – подытожил Полищук.
Через несколько минут мэр сообщил, что в Луцке снова прогремел взрыв.
Корреспондент УП сообщает, что в части города исчез свет.
Обновлено: Позже глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что около 10:00 в результате вражеской атаки поврежден еще один жилой дом в Луцке и есть один пострадавший.
Полищук добавил, что в результате отключения электроэнергии, в большинстве районов Луцка отключено водоснабжение.
"Специалисты КП "Луцкводоканал" выедут на места для включения генераторов и восстановления водоснабжения сразу после завершения воздушной тревоги", – подытожил мэр.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы сообщили о том, что оккупанты запустили ракеты по территории Украины, также писали, что Россия подняла в воздух 6 дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. В соцсетях сообщают о взрывах в Харькове, Кривом Роге, Виннице.
- В Киеве, Луцке работала ПВО, взрывы раздавались в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.
- В Луцке оккупанты атаковали объект инфраструктуры, один человек погиб.