У Голосіївському районі Києва через падіння на трасу уламків БпЛА згоріла машина: постраждав водій
Понеділок, 26 серпня 2024, 15:31
У Голосіївському районі Києва на Обухівську трасу впали уламки БпЛА, внаслідок цього повністю згорів автомобіль, водій зазнав поранення.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, ДСНС
Пряма мова: "У Голосіївському районі столиці, де уламки ворожого БпЛА впали на дорогу, виникла пожежа, яка повністю знищила легкове авто. Постраждав водій автомобіля. Пожежу наразі локалізували".
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Деталі: За даними ДСНС, також загорівся трав'яний настил на площі 100 кв.м. Постраждалого водія автівки передали медикам.
Що передувало:
- Раніше Київська обласна військово адміністрація попереджала, що в області протиповітряна оборона працює по російських дронах, мешканців просять залишатися в укритті.
- В низці регіонів України, включно зі столицею, станом на полудень 26 серпня йшло полювання на ворожі дрони-камікадзе..
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що уночі та вранці 26 серпня російські окупанти атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру України, застосувавши понад 100 ракет та близько 100 ударних дронів типу "Шахед".