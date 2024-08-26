У Голосіївському районі Києва через падіння на трасу уламків БпЛА згоріла машина: постраждав водій

У Голосіївському районі Києва на Обухівську трасу впали уламки БпЛА, внаслідок цього повністю згорів автомобіль, водій зазнав поранення.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram, ДСНС

Пряма мова: "У Голосіївському районі столиці, де уламки ворожого БпЛА впали на дорогу, виникла пожежа, яка повністю знищила легкове авто. Постраждав водій автомобіля. Пожежу наразі локалізували".

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фото: ДСНС

Деталі: За даними ДСНС, також загорівся трав'яний настил на площі 100 кв.м. Постраждалого водія автівки передали медикам.

фото: ДСНС

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