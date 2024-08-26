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В Голосеевском районе Киева из-за падения на трассу обломков БпЛА сгорела машина: пострадал водитель

Анастасия ПроцПонедельник, 26 августа 2024, 15:31
В Голосеевском районе Киева из-за падения на трассу обломков БпЛА сгорела машина: пострадал водитель
ФОТО: ГСЧС

В Голосеевском районе Киева на Обуховскую трассу упали обломки БпЛА, в результате этого полностью сгорел автомобиль, водитель получил ранения.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, ГСЧС

Прямая речь: "В Голосеевском районе столицы, где обломки вражеского БпЛА упали на дорогу, возник пожар, который полностью уничтожил легковое авто. Пострадал водитель автомобиля. Пожар пока локализовали".

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фото: ГСЧС

Детали: По данным ГСЧС, также загорелся травяной настил на площади 100 кв.м. Пострадавшего водителя автомобиля передали медикам.

 
фото: ГСЧС

Что предшествовало:

Киевбеспилотники
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