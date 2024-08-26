В Голосеевском районе Киева из-за падения на трассу обломков БпЛА сгорела машина: пострадал водитель
Понедельник, 26 августа 2024, 15:31
В Голосеевском районе Киева на Обуховскую трассу упали обломки БпЛА, в результате этого полностью сгорел автомобиль, водитель получил ранения.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, ГСЧС
Прямая речь: "В Голосеевском районе столицы, где обломки вражеского БпЛА упали на дорогу, возник пожар, который полностью уничтожил легковое авто. Пострадал водитель автомобиля. Пожар пока локализовали".
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Детали: По данным ГСЧС, также загорелся травяной настил на площади 100 кв.м. Пострадавшего водителя автомобиля передали медикам.
Что предшествовало:
- Ранее Киевская областная военная администрация предупреждала, что в области противовоздушная оборона работает по российским дронам, жителей просят оставаться в укрытии.
- В ряде регионов Украины, включая столицу, по состоянию на полдень 26 августа шла охота на вражеские дроны-камикадзе.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью и утром 26 августа российские оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, применив более 100 ракет и около 100 ударных дронов типа "Шахед".