Зеленський: За 2 тижні має бути чіткий план щодо втікачів та колаборантів

Президент Володимир Зеленський заявив, що за 2 тижня правоохоронці та антикорупційні органи мають представити чіткий план щодо вирішення питань колаборантів та незаконного перетину кордону.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Головна увага – протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі".

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Деталі: За його словами, за два тижні вони повинні напрацювати й представити чіткий план вирішення цих проблемних питань "Всі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії", - сказав президент.

Зеленський повідомив, що на нараді окремо розглядались питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину; щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів.

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