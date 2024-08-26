Зеленський: За 2 тижні має бути чіткий план щодо втікачів та колаборантів
Президент Володимир Зеленський заявив, що за 2 тижня правоохоронці та антикорупційні органи мають представити чіткий план щодо вирішення питань колаборантів та незаконного перетину кордону.
Джерело: вечірнє звернення Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. Головна увага – протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі".
Деталі: За його словами, за два тижні вони повинні напрацювати й представити чіткий план вирішення цих проблемних питань "Всі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії", - сказав президент.
Зеленський повідомив, що на нараді окремо розглядались питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину; щодо антикорупційної програми та стану всіх заходів.
Передісторія:
- Раніше джерела УП у правоохоронних органах повідомляли, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, 24 серпня незаконно виїхав за кордон до Молдови, звідки вирушив далі - в Італію.
- Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутату України в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
- Правоохоронці також відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
- В Одесі працює слідчо-оперативна група Державного бюро розслідувань, яка проводить слідчі дії в кримінальному провадженні щодо незаконного виїзду за кордон Дмитрука.