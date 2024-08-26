Зеленский: За 2 недели должен быть четкий план по беглецам и коллаборационистам
Президент Владимир Зеленский заявил, что за 2 недели правоохранители и антикоррупционные органы должны представить четкий план по решению вопросов коллаборационистов и незаконного пересечения границы.
Источник: вечернее обращение Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов. Главное внимание - противодействию коллаборационистам, расследованию уголовных производств в отношении тех, кто оправдывает агрессию России, служит этой войне против Украины, незаконному пересечению границы и антикоррупционной программе".
Детали: По его словам, за две недели они должны наработать и представить четкий план решения этих проблемных вопросов "Все они абсолютно понятны. Нужны действия", - сказал президент.
Зеленский сообщил, что на совещании отдельно рассматривались вопросы о границе, по фактам незаконного пересечения; по антикоррупционной программе и состоянию всех мероприятий.
Предыстория:
- Ранее источники источники УП в правоохранительных органах сообщали, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, 24 августа незаконно выехал за границу в Молдову, откуда отправился дальше - в Италию.
- Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении этому действующему народному депутату Украины в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
- Правоохранители также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
- В Одессе работает следственно-оперативная группа Государственного бюро расследований, которая проводит следственные действия в уголовном производстве относительно незаконного выезда за границу Дмитрука.