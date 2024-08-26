Зеленский: За 2 недели должен быть четкий план по беглецам и коллаборационистам

Президент Владимир Зеленский заявил, что за 2 недели правоохранители и антикоррупционные органы должны представить четкий план по решению вопросов коллаборационистов и незаконного пересечения границы.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов. Главное внимание - противодействию коллаборационистам, расследованию уголовных производств в отношении тех, кто оправдывает агрессию России, служит этой войне против Украины, незаконному пересечению границы и антикоррупционной программе".

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Детали: По его словам, за две недели они должны наработать и представить четкий план решения этих проблемных вопросов "Все они абсолютно понятны. Нужны действия", - сказал президент.

Зеленский сообщил, что на совещании отдельно рассматривались вопросы о границе, по фактам незаконного пересечения; по антикоррупционной программе и состоянию всех мероприятий.

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