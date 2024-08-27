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Стефанчук розповів, як Рада реагуватиме на виїзд Дмитрука за кордон

Олександр ШумілінВівторок, 27 серпня 2024, 11:55
Стефанчук розповів, як Рада реагуватиме на виїзд Дмитрука за кордон
Фото: УП

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент буде ухвалювати якісь рішення щодо мандату позафракційного народного депутата Артема Дмитрука виключно спираючись на пункти, передбачені 81 статтею Конституції України.

Джерело: Стефанчук на Форумі керівників державних інституцій

Пряма мова: "Народний депутат Дмитрук в жодне відрядження не направлявся… Людина здійснила цей акт (виїхав за кордон – ред.) і це дуже далеко пов’язано із законом. Наскільки я поінформований, відомості вже внесли до Єдиного державного реєстру, здійснюється розслідування. І за результатами розслідування і за результатами прийнятих рішень будуть прийматися рішення і в українському парламенті.

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Я хочу підкреслити, що весь цей час питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату ми здійснювали на підставі семи пунктів, які передбачені 81 статті Конституції України. І так будем здійснювати. Якщо будуть підстави за українським парламентом ніколи не було затяжок у цьому питанні".

Деталі: Стефанчук наголосив, що вкрай важливо здійснювати все в рамках норм КС, щоб надалі мати сильну юридичну позицію.         

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ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У неділю 25 серпня стало відомо, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.
  • У Державному бюро розслідувань підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову.
  • Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутатуУкраїни в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
  • Правоохоронці також відкрили кримінальне провадженняза ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
  • Сам Дмитрук перед виїздом заявляв, що йому погрожують і переслідують через переконання.

СтефанчукВерховна Рада
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