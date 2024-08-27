Стефанчук розповів, як Рада реагуватиме на виїзд Дмитрука за кордон
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент буде ухвалювати якісь рішення щодо мандату позафракційного народного депутата Артема Дмитрука виключно спираючись на пункти, передбачені 81 статтею Конституції України.
Джерело: Стефанчук на Форумі керівників державних інституцій
Пряма мова: "Народний депутат Дмитрук в жодне відрядження не направлявся… Людина здійснила цей акт (виїхав за кордон – ред.) і це дуже далеко пов’язано із законом. Наскільки я поінформований, відомості вже внесли до Єдиного державного реєстру, здійснюється розслідування. І за результатами розслідування і за результатами прийнятих рішень будуть прийматися рішення і в українському парламенті.
Я хочу підкреслити, що весь цей час питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату ми здійснювали на підставі семи пунктів, які передбачені 81 статті Конституції України. І так будем здійснювати. Якщо будуть підстави за українським парламентом ніколи не було затяжок у цьому питанні".
Деталі: Стефанчук наголосив, що вкрай важливо здійснювати все в рамках норм КС, щоб надалі мати сильну юридичну позицію.
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Передісторія:
- У неділю 25 серпня стало відомо, що позафракційний народний депутат Артем Дмитрук, який в Україні захищав церкву Московського патріархату, незаконно виїхав за кордон.
- У Державному бюро розслідувань підтвердили, що Дмитрук незаконно перетнув кордон на Одещині і потрапив у Молдову.
- Генеральний прокурор Андрій Костін 25 серпня повідомив про підозру цьому чинному народному депутатуУкраїни в участі у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.
- Правоохоронці також відкрили кримінальне провадженняза ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
- Сам Дмитрук перед виїздом заявляв, що йому погрожують і переслідують через переконання.