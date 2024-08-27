Стефанчук рассказал, как Рада будет реагировать на выезд Дмитрука за границу

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент будет принимать какие-то решения относительно мандата внефракционного народного депутата Артема Дмитрука исключительно опираясь на пункты, предусмотренные 81 статьей Конституции Украины.

Источник: Стефанчук на Форуме руководителей государственных институтов

Прямая речь: "Народный депутат Дмитрук ни в какую командировку не направлялся... Человек совершил этот акт (выехал за границу - ред.) и это очень далеко связано с законом. Насколько я проинформирован, сведения уже внесли в Единый государственный реестр, осуществляется расследование. И по результатам расследования, и по результатам принятых решений будут приниматься решения и в украинском парламенте.

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Я хочу подчеркнуть, что все это время вопрос досрочного лишения народных депутатов их мандата мы осуществляли на основании семи пунктов, которые предусмотрены 81 статьей Конституции Украины. И так будем осуществлять. Если будут основания за украинским парламентом никогда не было затяжек в этом вопросе".

Детали: Стефанчук отметил, что крайне важно осуществлять все в рамках норм КС, чтобы в дальнейшем иметь сильную юридическую позицию.

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