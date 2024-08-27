Стефанчук рассказал, как Рада будет реагировать на выезд Дмитрука за границу
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент будет принимать какие-то решения относительно мандата внефракционного народного депутата Артема Дмитрука исключительно опираясь на пункты, предусмотренные 81 статьей Конституции Украины.
Источник: Стефанчук на Форуме руководителей государственных институтов
Прямая речь: "Народный депутат Дмитрук ни в какую командировку не направлялся... Человек совершил этот акт (выехал за границу - ред.) и это очень далеко связано с законом. Насколько я проинформирован, сведения уже внесли в Единый государственный реестр, осуществляется расследование. И по результатам расследования, и по результатам принятых решений будут приниматься решения и в украинском парламенте.
Я хочу подчеркнуть, что все это время вопрос досрочного лишения народных депутатов их мандата мы осуществляли на основании семи пунктов, которые предусмотрены 81 статьей Конституции Украины. И так будем осуществлять. Если будут основания за украинским парламентом никогда не было затяжек в этом вопросе".
Детали: Стефанчук отметил, что крайне важно осуществлять все в рамках норм КС, чтобы в дальнейшем иметь сильную юридическую позицию.
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Предыстория:
- В воскресенье 25 августа стало известно, что внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, незаконно выехал за границу.
- В Государственном бюро расследований подтвердили, что Дмитрук незаконно пересек границу в Одесской области и попал в Молдову.
- Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении Дмитруку в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
- Правоохранители также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
- Сам Дмитрук перед выездом заявлял, что ему угрожают и преследуют из-за убеждений.