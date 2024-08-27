Моді розповів Путіну про свій візит в Україну. Перед цим він поспілкувався з Байденом
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді поспілкувався телефоном із правителем Росії Володимиром Путіним і розповів йому свої враження про нещодавній візит в Україну.
Джерело: повідомлення Моді у "Х", російський "Інтерфакс", який наводить пресреліз Кремля
Пряма мова: "Розмовляв з президентом Путіним. Обговорили заходи щодо подальшого посилення Спеціального та Привілейованого стратегічного партнерства. Обмінявся думками щодо російсько-українського конфлікту та моїми думками з нещодавнього візиту в Україну.
Підтвердив тверду прихильність Індії підтримувати швидке, стійке та мирне вирішення конфлікту".
Деталі: У Кремлі заявили, що Моді поінформував про свій нещодавній візит до Києва, "підкресливши зацікавленість зробити внесок у можливе політико-дипломатичне врегулювання ситуації навколо України".
Путін начебто розповів Моді про "ключові російські підходи щодо шляхів розв'язання конфлікту".
Передісторія:
- 23 серпня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до України. Це перший офіційний візит індійського прем'єр-міністра до України за часи незалежності.
- Моді розповів президенту України Володимиру Зеленському, як місяць тому він зустрічався з очільником Кремля Володимиром Путіним і намагався переконати його припинити війну.
- Видання Bloomberg писало, що Індія погодилася передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським і правителем Росії Володимиром Путіним.
- 26 серпня Моді повідомив, що після візиту до України обговорив по телефону ситуацію в нашій країні з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.