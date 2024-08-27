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Моди рассказал Путину о своем визите в Украину. Перед этим он пообщался с Байденом

Александр ШумилинВторник, 27 августа 2024, 14:14
Моди рассказал Путину о своем визите в Украину. Перед этим он пообщался с Байденом
Фото: Getty Images

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообщался по телефону с правителем России Владимиром Путиным и рассказал ему свои впечатления о недавнем визите в Украину. 

Источник: сообщение Моди в "Х", российский "Интерфакс", который приводит пресс-релиз Кремля

Прямая речь: "Разговаривал с президентом Путиным. Обсудили меры по дальнейшему усилению Специального и Привилегированного стратегического партнерства. Обменялся мнениями относительно российско-украинского конфликта и моими мыслями с недавнего визита в Украину.

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Подтвердил твердую приверженность Индии поддерживать быстрое, устойчивое и мирное решение конфликта".

Детали: В Кремле заявили, что Моди проинформировал о своем недавнем визите в Киев, "подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины".

Путин якобы рассказал Моди о "ключевых российских подходах относительно путей решения конфликта".

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Предыстория:

  • 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.
  • Моди рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, как месяц назад он встречался с главой Кремля Владимиром Путиным и пытался убедить его прекратить войну.
  • Издание Bloomberg писало, что Индия согласилась передавать сообщения между президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем России Владимиром Путиным.
  • 26 августа Моди сообщил, что после визита в Украину обсудил по телефону ситуацию в нашей стране с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

ПутинБайденИндия
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