Моди рассказал Путину о своем визите в Украину. Перед этим он пообщался с Байденом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообщался по телефону с правителем России Владимиром Путиным и рассказал ему свои впечатления о недавнем визите в Украину.
Источник: сообщение Моди в "Х", российский "Интерфакс", который приводит пресс-релиз Кремля
Прямая речь: "Разговаривал с президентом Путиным. Обсудили меры по дальнейшему усилению Специального и Привилегированного стратегического партнерства. Обменялся мнениями относительно российско-украинского конфликта и моими мыслями с недавнего визита в Украину.
Подтвердил твердую приверженность Индии поддерживать быстрое, устойчивое и мирное решение конфликта".
Детали: В Кремле заявили, что Моди проинформировал о своем недавнем визите в Киев, "подчеркнув заинтересованность внести вклад в возможное политико-дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины".
Путин якобы рассказал Моди о "ключевых российских подходах относительно путей решения конфликта".
Предыстория:
- 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Украину. Это первый официальный визит индийского премьер-министра в Украину за время независимости.
- Моди рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому, как месяц назад он встречался с главой Кремля Владимиром Путиным и пытался убедить его прекратить войну.
- Издание Bloomberg писало, что Индия согласилась передавать сообщения между президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем России Владимиром Путиным.
- 26 августа Моди сообщил, что после визита в Украину обсудил по телефону ситуацию в нашей стране с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.