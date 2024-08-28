З-під завалів готелю у Кривому Розі дістали тіло четвертої людини
Середа, 28 серпня 2024, 06:55
Вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї людини на місці готелю у Кривому Розі, в який росіяни поцілили балістикою.
Джерело: ДСНС
Деталі: Таким чином, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало.
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Пошуково-рятувальні роботи завершено.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі росіяни поцілили балістикою по готелю, є загиблі та потерпілі.
- На ранок 27 серпня було відомо про двох загиблих, п’ятеро поранених та ще двох, які вважаються зниклими безвісти.
- Згодом кількість жертв збільшилась до трьох осіб.