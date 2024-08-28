З-під завалів готелю у Кривому Розі дістали тіло четвертої людини

Розбір завалів на місці готелю у Кривому Розі, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї людини на місці готелю у Кривому Розі, в який росіяни поцілили балістикою.

Джерело: ДСНС

Деталі: Таким чином, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало.

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Пошуково-рятувальні роботи завершено.

Передісторія: