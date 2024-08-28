Из-под завалов отеля в Кривом Роге достали тело четвертого человека

Разбор завалов на месте отеля в Кривом Роге, фото: ГСЧС Днепропетровщины

Ночью спасатели деблокировали тело еще одного человека на месте отеля в Кривом Роге, в который россияне попали баллистикой.

Источник: ГСЧС

Детали: Таким образом, всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.

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Поисково-спасательные работы завершены.

Предыстория: