Из-под завалов отеля в Кривом Роге достали тело четвертого человека
Среда, 28 августа 2024, 06:55
Ночью спасатели деблокировали тело еще одного человека на месте отеля в Кривом Роге, в который россияне попали баллистикой.
Источник: ГСЧС
Детали: Таким образом, всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали.
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Поисково-спасательные работы завершены.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в Кривом Роге россияне попали баллистикой по гостинице, есть погибшие и пострадавшие.
- На утро 27 августа было известно о двух погибших, пятеро раненых и еще двое, которые считаются пропавшими без вести.
- Впоследствии количество жертв увеличилось до трех человек.