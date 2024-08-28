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У Бєлгородській області РФ відселяють жителів кількох сіл: влада каже про поранених у прикордонні

Валентина РоманенкоСереда, 28 серпня 2024, 23:10
У Бєлгородській області РФ відселяють жителів кількох сіл: влада каже про поранених у прикордонні
села Дронівка і Пороз на мапі Google

Оперативний штаб Бєлгородської області в Росії ухвалив рішення відселити жителів кількох сіл. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про те, що в прикордонні "є багато поранених і загиблих".

Джерело: Гладков, якого цитує пропагандистське видання РФ "РИА Новости"

Пряма мова: "Ухвалили рішення про відселення мешканців сіл Пороз (раніше Гладков визнавав, що до цього населеного пункту входили ЗСУ -ред.) і Дронівка Грайворонського округу, села Старий Хутір і хутора Павлівка Валуйського міського округу. Закрили в'їзд у село В'язове Красноярузького району. Встановлюємо блокпости, потрапити в цей населений пункт можна буде тільки з дозволу адміністрації...

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На жаль, обстановка, повторюся ще раз, залишається напруженою: багато поранених, є загиблі. Ми зобов'язані вживати заходів для захисту населення".

 
Села Павлівка і Старий Хутір Валуйського міського округу РФ

Деталі: Жодної згадки про військові дії в офіційних повідомленнях російської влади немає.

Також, за словами Гладкова, школи, які перебувають у 20-кілометровій зоні в прикордонних муніципалітетах області, працюватимуть дистанційно.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні чиновник заявив, що "ситуація на кордоні з Україною залишається складною, але контрольованою". Нібито військові РФ "проводять планові роботи".

Зазначається, що "через оперативну обстановку" в регіоні закрито для в'їзду 35 населених пунктів.

Передісторія:

Знати більше: "Рейд Сирського. Як просувається наступ Сил оборони в Курській області та чого чекати далі"

Росіявійна
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