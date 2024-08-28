У Бєлгородській області РФ відселяють жителів кількох сіл: влада каже про поранених у прикордонні

села Дронівка і Пороз на мапі Google

Оперативний штаб Бєлгородської області в Росії ухвалив рішення відселити жителів кількох сіл. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про те, що в прикордонні "є багато поранених і загиблих".

Джерело: Гладков, якого цитує пропагандистське видання РФ "РИА Новости"

Пряма мова: "Ухвалили рішення про відселення мешканців сіл Пороз (раніше Гладков визнавав, що до цього населеного пункту входили ЗСУ -ред.) і Дронівка Грайворонського округу, села Старий Хутір і хутора Павлівка Валуйського міського округу. Закрили в'їзд у село В'язове Красноярузького району. Встановлюємо блокпости, потрапити в цей населений пункт можна буде тільки з дозволу адміністрації...

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На жаль, обстановка, повторюся ще раз, залишається напруженою: багато поранених, є загиблі. Ми зобов'язані вживати заходів для захисту населення".

Села Павлівка і Старий Хутір Валуйського міського округу РФ

Деталі: Жодної згадки про військові дії в офіційних повідомленнях російської влади немає.

Також, за словами Гладкова, школи, які перебувають у 20-кілометровій зоні в прикордонних муніципалітетах області, працюватимуть дистанційно.

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Напередодні чиновник заявив, що "ситуація на кордоні з Україною залишається складною, але контрольованою". Нібито військові РФ "проводять планові роботи".

Зазначається, що "через оперативну обстановку" в регіоні закрито для в'їзду 35 населених пунктів.

Передісторія:

Збройні сили України перетнули російсько-український кордон поблизу міста Суджа Курської області 6 серпня 2024 року.

10 серпня стало відомо, що ЗСУ взяли під контроль село Пороз у Бєлгородській області. У Брянській, Курській та Білгородській областях РФ було введено режим контртерористичної операції (КТО), що включає посилення охорони, обмеження руху, перевірку документів та контроль телефонів.

12 серпня українська влада вперше підтвердила участь ЗСУ в спецоперації на території Курської області.

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