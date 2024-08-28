В Белгородской области РФ отселяют жителей нескольких сел: власти говорят о раненых в приграничье

села Дроновка и Пороз на карте Google

Оперативный штаб Белгородской области в России принял решение отселить жителей нескольких сел. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о том, что в приграничье "есть много раненых и погибшие".

Источник: Гладков, которого цитирует пропагандистское издание РФ "РИА Новости"

Прямая речь: "Приняли решение об отселении жителей сел Пороз (ранее Гладков признавал, что в этот населенный пункт входили ВСУ –ред.) и Дроновка Грайворонского округа, села Старый Хутор и хутора Павловка Валуйского городского округа. Закрыли въезд в село Вязовое Краснояружского района. Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только по разрешению администрации…

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К сожалению, обстановка, повторюсь ещё раз, остается напряжённой: много раненых, есть погибшие. Мы обязаны предпринимать меры для защиты населения".

Села Павловка и Старый Хутор Валуйского городского округа РФ

Детали: Ни одного упоминания о военных действиях в официальных сообщениях российских властей нет.

Также, по словам Гладкова, школы, находящиеся в 20-километровой зоне в приграничных муниципалитетах области, будут работать дистанционно.

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Накануне чиновник заявил, что "ситуация на границе с Украиной остается сложной, но контролируемой". Якобы военные РФ "проводят плановые работы".

Отмечается, что "из-за оперативной обстановки" в регионе закрыты для въезда 35 населенных пунктов.

Предыстория:

Вооруженные силы Украины пересекли российско-украинскую границу вблизи города Суджа Курской области 6 августа 2024 года.

10 августа стало известно, что ВСУ взяли под контроль село Пороз в Белгородской области. В Брянской, Курской и Белгородской областях РФ был введен режим контртеррористической операции (КТО), включающий усиление охраны, ограничение движения, проверку документов и контроль телефонов.

12 августа украинские власти впервые подтвердили участие ВСУ в спецоперации на территории Курской области.

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