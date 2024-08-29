ДПСУ розповіла, як білоруські війська здійснюють переміщення: до кордону з Україною не наближаються
Прикордонники не фіксують накопичення або переміщення військових сил та засобів Білорусі у безпосередній близькості до державного рубежу України.
Джерело: речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "По самій лінії кордону всі складові Сил оборони нашої країни повністю контролюють по всій протяжності від Волині до Чернігівщини, і якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону ми не відмічали. Крім того, ми не фіксуємо, щоб у безпосередній близькості до нашого кордону відбувалося переміщення техніки чи особового складу або ж суттєве нарощення підрозділів армії Білорусі...
Але зважаючи, що Білорусь залишається в орбіті впливу Росії, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. В тому числі щодо заяв, і даних, які ми маємо, що в глибині території Білорусі все ж таки йде якесь переміщення техніки і особового складу, різних підрозіділів, певнен нарощення. Сподвівємося, звісно, що у Білорусі вистачить здорового глузду не робити необдуманих кроків і спроб дестабілізації ситуації на нашому наяпрямку. Бо наші воїни будуть давати адекватну відповідь".
Деталі: За словами Демченка, білрпуські війська знаходяться на відстані в десятки кілометрів від українського кордону (на різних відтинках різна відстань).
Водночас за тим, що відбувається на території Білорусі, активно стежать підрозділи розвідки і Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби, щоб розуміти, наскільки ситуація змінюється, наскільки вона може бути загрозливою для України, для того, щоб усі складові Сил оборони, які посилюють цей напрямок, мали можливість відреагувати на будь-які дії, – наголосив речник ДПСУ.
Передісторія:
- Ввечері 25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило про зосередження значної кількості особового складу і техніки збройних сил Білорусі біля кордону з Україною під виглядом навчань, а також про присутність там колишніх "вагнерівців", і закликало не робити трагічних помилок під тиском Москви.
- Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зазначила, що угруповання білоруських військ на кордоні з Україною налічує близько 1100 осіб і не становить загрози.
- У ДПСУ констатували, що ситуація біля кордону з Білоруссю станом на 26 серпня залишається незмінною та контрольованою, перекидання військових сил та техніки не зафіксовано. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на догоду пропаганді Кремля час від часу продовжує тригерити інформпростір агресивними заявами про перекидання військ РБ до кордону з Україною.