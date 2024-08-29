Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГПСУ рассказала, как белорусские войска осуществляют перемещение: к границе с Украиной не приближаются

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 августа 2024, 09:35
ГПСУ рассказала, как белорусские войска осуществляют перемещение: к границе с Украиной не приближаются
Андрей Демченко. фото из Facebook офицера

Пограничники не фиксируют накопления или перемещения военных сил и средств Беларуси в непосредственной близости к государственной границе Украины.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "По самой линии границы все составляющие Сил обороны нашей страны полностью контролируют по всей протяженности от Волыни до Черниговщины, и каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы мы не отмечали. Кроме того, мы не фиксируем, чтобы в непосредственной близости к нашей границе происходило перемещение техники или личного состава или же существенное наращивание подразделений армии Беларуси.

Реклама:

Но учитывая, что Беларусь остается в орбите влияния России, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций. В том числе относительно заявлений, и данных, которые мы имеем, что в глубине территории Беларуси все же идет какое-то перемещение техники и личного состава, различных подразделений, определенное наращивание. Надеемся, конечно, что у Беларуси хватит здравого смысла не делать необдуманных шагов и попыток дестабилизации ситуации на нашем направлении. Потому что наши воины будут давать адекватный ответ".

Детали: По словам Демченко, белрпуские войска находятся на расстоянии в десятки километров от украинской границы (на разных отрезках разное расстояние).

В то же время за тем, что происходит на территории Беларуси, активно следят подразделения разведки и Министерства обороны, и Государственной пограничной службы, чтобы понимать, насколько ситуация меняется, насколько она может быть угрожающей для Украины, для того, чтобы все составляющие Сил обороны, которые усиливают это направление, имели возможность отреагировать на любые действия, отметил спикер ГПСУ.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября Министерство иностранных дел Украины заявило о сосредоточении значительного количества личного состава и техники вооруженных сил Беларуси у границы с Украиной под видом учений, а также о присутствии там бывших "вагнеровцев", и призвало не делать трагических ошибок под давлением Москвы.
  • Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" отметила, что группировка белорусских войск на границе с Украиной составляет около 1100 человек и не несет угрозы.
  • В ГПСУ констатировали, что ситуация у границы с Беларусью по состоянию на 26 августа остается неизменной и контролируемой, переброска военных сил и техники не зафиксирована. В то же время самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в угоду пропаганде Кремля время от времени продолжает тригерить информпространство агрессивными заявлениями о переброске войск РБ к границе с Украиной.

БеларусьПограничная службаграницавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
Беларусь
В Беларуси впервые применили авиацию для сбития "Шахеда" – проект "Гаюн"
Лукашенко заявил, что ему предлагают "плюнуть на эту Россию" и "воевать вместе с Украиной"
Минимум 6 "Шахедов" залетели в Беларусь – аналитики
Последние новости
11:05
Атака на Львов: под ракетным обстрелом оказались более 7 достопримечательностей
11:01
Тайно фотографировал и влюбил в себя замужнюю девушку: история любви Ольги Харлан и олимпийского призера
10:57
Премьер Ирландии прибыл в Украину
10:55
Помощник нардепа Мамояна помогал Дмитруку незаконно выехать из Украины - УП
10:53
45 раненых во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
10:50
Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
10:49
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
10:48
дополнено, фото В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
10:38
Китай ограничивает экспорт дронов. Будет ли дефицит БПЛА в ВСУ?
10:21
фотоВо Львове из-за атаки россиян пострадала 130-летняя архитектурная достопримечательность
Все новости...
Реклама:
Реклама: