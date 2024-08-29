ГПСУ рассказала, как белорусские войска осуществляют перемещение: к границе с Украиной не приближаются

Пограничники не фиксируют накопления или перемещения военных сил и средств Беларуси в непосредственной близости к государственной границе Украины.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "По самой линии границы все составляющие Сил обороны нашей страны полностью контролируют по всей протяженности от Волыни до Черниговщины, и каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы мы не отмечали. Кроме того, мы не фиксируем, чтобы в непосредственной близости к нашей границе происходило перемещение техники или личного состава или же существенное наращивание подразделений армии Беларуси.

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Но учитывая, что Беларусь остается в орбите влияния России, мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций. В том числе относительно заявлений, и данных, которые мы имеем, что в глубине территории Беларуси все же идет какое-то перемещение техники и личного состава, различных подразделений, определенное наращивание. Надеемся, конечно, что у Беларуси хватит здравого смысла не делать необдуманных шагов и попыток дестабилизации ситуации на нашем направлении. Потому что наши воины будут давать адекватный ответ".

Детали: По словам Демченко, белрпуские войска находятся на расстоянии в десятки километров от украинской границы (на разных отрезках разное расстояние).

В то же время за тем, что происходит на территории Беларуси, активно следят подразделения разведки и Министерства обороны, и Государственной пограничной службы, чтобы понимать, насколько ситуация меняется, насколько она может быть угрожающей для Украины, для того, чтобы все составляющие Сил обороны, которые усиливают это направление, имели возможность отреагировать на любые действия, отметил спикер ГПСУ.

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