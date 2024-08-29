Атака "Шахедів": на Київщині влучань немає, через уламки горіла трава
У результаті падіння уламків збитих "Шахедів" у Київській області пошкоджений приватний будинок, також горів трав’яний настил за межами населених пунктів, влучань сили ППО не допустили.
Джерело: голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook
Пряма мова Кравченка: "Ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.
Станом на 9:00 влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.
Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості".
Деталі: За словами голови ОВА, у трьох районах області падіння уламків спричинили пожежі трав’яного настилу, також є інформація про один пошкоджений приватний будинок – у ньому вибиті вікна.
Передісторія:
- Масштабна атака російських "Шахедів" тривала цілу ніч, тривогу оголошували у більшості областей країни. У Києві пролунали вибухи.
- У місті Черкаси внаслідок падіння уламків збитого російського дрона спалахнула пожежа на території приватного підприємства.
- Влада повідомила, що Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад 10 російських "Шахедів", ще 5 ворожих дронів знешкодили над Дніпропетровською областю.