Атака "Шахедів": на Київщині влучань немає, через уламки горіла трава

У результаті падіння уламків збитих "Шахедів" у Київській області пошкоджений приватний будинок, також горів трав’яний настил за межами населених пунктів, влучань сили ППО не допустили.

Джерело: голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook

Пряма мова Кравченка: "Ворог вкотре атакував Київщину ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

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Станом на 9:00 влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає.

Падіння уламків фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості".

Деталі: За словами голови ОВА, у трьох районах області падіння уламків спричинили пожежі трав’яного настилу, також є інформація про один пошкоджений приватний будинок – у ньому вибиті вікна.

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