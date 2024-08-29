Атака "Шахедов": на Киевщине попаданий нет, из-за обломков горела трава
В результате падения обломков сбитых "Шахедов" в Киевской области поврежден частный дом, также горел травяной настил за пределами населенных пунктов, попаданий силы ПВО не допустили.
Источник: глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook
Прямая речь Кравченко: "Враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.
По состоянию на 9:00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.
Падение обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности".
Детали: По словам главы ОГА, в трех районах области падения обломков вызвали пожары травяного настила, также есть информация об одном поврежденном частном доме – в нем выбиты окна.
Предыстория:
- Масштабная атака российских "Шахедов" продолжалась всю ночь, тревогу объявляли в большинстве областей страны. В Киеве прогремели взрывы.
- В городе Черкассы в результате падения обломков сбитого российского дрона вспыхнул пожар на территории частного предприятия.
- Власти сообщили, что Силы противовоздушной обороны сбили над столицей более 10 российских "Шахедов", еще 5 вражеских дронов обезвредили над Днепропетровской областью.