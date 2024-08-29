Атака "Шахедов": на Киевщине попаданий нет, из-за обломков горела трава

В результате падения обломков сбитых "Шахедов" в Киевской области поврежден частный дом, также горел травяной настил за пределами населенных пунктов, попаданий силы ПВО не допустили.

Источник: глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook

Прямая речь Кравченко: "Враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

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По состоянию на 9:00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет.

Падение обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности".

Детали: По словам главы ОГА, в трех районах области падения обломков вызвали пожары травяного настила, также есть информация об одном поврежденном частном доме – в нем выбиты окна.

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